Российский нейросервис Neuro Angel определит метакомпетенции людей

Команда ИТ-компании «Лаборатории знаний», специализирующейся на разработке сервисов машинно-усиленного интеллекта, проведет серию игр для выявления метакомпетенций участников рабочего интенсива «Зимний остров» в Сочи. Мероприятие соберет 1,5 тыс. специалистов российских компаний, ориентированных на экспорт отечественных цифровых и образовательных технологий и продуктов.

На «Зимнем острове» в Сочи российская ИТ-компания «Лаборатория знаний» представит в действии сервис по выявлению индивидуальных метакомпетенций сотрудников с помощью командной компьютерной игры. Он позволяет оценить умение человека адаптировать свои знания и навыки к решению новых задач, то есть принимать эффективные решения в условиях неопределенности. Сервис «Лаборатории знаний» будет работать в рамках экосистемного трека, но принять участие в эксперименте смогут делегаты всех трех треков «Зимнего острова».

Длительность игровой сессии, рассчитанной на команду из четырех человек, – 60 минут. Во время игры регистрируются переговоры участников, биометрия с нейроинтерфейсов, действия пользователей в игре. После анализа собранного цифрового следа каждому участнику будет выслан персональный отчет о выявленных метакомпетенциях.

Серии игр пройдут с 1 по 4 декабря с 15 до 20 часов в аудитории С118. Можно заранее забронировать день и время игры, обратившись к специалистам «Лаборатории знаний», работающим в аудитории. В игру приглашаются как готовые команды из четырех человек, так и индивидуальные участники.

Алексей Добротворский, руководитель проектов «Лаборатории знаний», сказал: «Программа "Зимнего острова" очень насыщенная, требует от участников серьезной работы и погружения. Наш сервис позволит получить ценные знания о себе и своих метакомпетенциях по итогам увлекательной командной игры. Мы оценим способности кооперации, механизмы принятия решений в изменяющихся условиях, коммуникативность и лидерские качества. Знания об уровне метакомпетенций являются необходимым фактором эффективного использования интеллектуальных ресурсов и способствуют достижению запланированных результатов».