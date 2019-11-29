СПбПУ и «Сименс» создают научный центр

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и компания «Сименс» создадут совместный Международный научно-образовательный центр «Политехник-Сименс». Соответствующее соглашение сегодня подписано ректором Санкт-Петербургского политехнического университета Андреем Рудским и президентом «Сименс» в России Александром Либеровым.

Новая площадка, основанная на базе университета, будет заниматься фундаментальными и прикладными исследованиями. Среди которых вопросы, связанные с анализом данных и внедрением искусственного интеллекта, программного обеспечения и систем обработки данных, автоматизации и цифровых двойников, аддитивного производства.

Создание Международного научно-образовательного центра «Политехник-Сименс» стало частью инвестиционной программы в области развития НИОКР. Так, в пользование площадки будет отдано имущество, переданное компанией «Сименс» СПбПУ в 2017 г. Тогда был приобретен суперкомпьютер, комплекты для разработки встроенных систем искусственного интеллекта, серверное оборудования и системы хранения данных, оборудование для организации рабочих мест (ноутбуки, мониторы, PC и другое).

Планируется подготовка инженеров и ученых в области промышленной автоматизации и разработки программного обеспечения. Компания будет поддерживать студентов СПбПУ именными стипендиями, проводить совместные с вузом конкурсы на лучшее решение и изобретение, семинары, конференции и форумы. Студенты магистратуры и аспиранты, выполняющие научно-исследовательские проекты в центре «Политехник-Сименс», могут претендовать на получение грантов и специальных стипендий от компании.

«Сименс» обладает серьезной экспертизой в области искусственного интеллекта и цифровизации, и создание нового научно-образовательного центра позволит еще эффективнее применять этот опыт для нужд российской промышленности. Это еще один шаг в развитии локальных проектов, которые на сегодняшний день являются для компании одними из приоритетных», – сказал Александр Либеров.