Uber и создатель «Яндекса» вложат $375 млн в беспилотное такси

Nebius (бывший Yandex) и Uber вложит $375 млн в разработчика беспилотного транспорта Avride. Решения данной компании уже используются Uber в США для доставки еды из ресторанов, вскоре запланирован запуск беспилотного такси.

Сотрудничество Nebius и Uber

Компания Nebius (бывшая Yandex) сообщила об инвестициях в собственный проект беспилотного транспорта - Avride. Совместно с американский агрегатором такси Uber, объем инвестиций составил $375 млн.

Сотрудничество между Avride и Uber началось в 2024 г. С тех пор роботы-доставщики Adrive доставляются еду из сотен ресторанов в американских городах Джерси-Сити, Иустин и Даллас в рамках сервиса Uber Eats. Теперь на конец 2025 г. запланирован запуск в Далласе робот-такси Uber на базе платформы Avride.

За счет привлеченного финансирования Avride намерен ускорить рост своего парка, поддержать разработку продуктов, управляемых искусственных интеллектом, и расширить географию своего присутствия. Помимо США, роботы-доставщики Avride доставляют еду в Южной Кореи.

Как Yandex превратился в Nebius

Исторически Nebius называлась Yandex и владела российским «Яндексом». В 2024 г. российский «Яндекс» был продан за 475 млрд руб. «Консорциуму первых». В настоящее время доли данного консорциума в «Яндексе» перешли к его участникам - группе «Интеррос» Владимира Потанина, структурам совладельца нефтяной компании «Лукойл» Вагиту Алекперову, основателю Leta-IT Company Александру Чачаве и гендиректору специализированного депизитария «Инфинитум» Павлу Прассу, а также «Фонду менеджеров», представляющему интересы топ-менеджеров «Яндекса».

У Yandex остались ряд старапов: Avride, старт-ап в области генеративного искусственного интеллекта (ИИ) TolokaI, стартап в области графического ИИ Nebius AI и образовательная платформа TripleTen. Сама компания была переименована в Nebius. Американская биржа Nasdaq возобновила торги ее акциями, к руководству компании вернулся ее основатель и главный акционер Аркадий Волож.

Nebius занялся строительством в США и Европе дата-центров для искусственного интелленкта. В сентябре 2025 г. Nebius заключила с корпорацией Microsoft контракт на предоставление мощностей для ИИ, его сумма к 2031 г. может составить $17,4 млрд.

После этого компании потребовалось дополнительное финансирование. Nebius разместила 10,8 млн акций класса «А» (одна акция данного класса обладает одним голосом) по цене $92,5 каждая. Объем размещения составил $1,15 млрд.

Одновременно компания разместил два транша конвертируемых облигаций объемом $1,58 млрд каждый. Один из этих облигационных займов имеет купонный доход 1% и подлежит погашению в 2030 г. Второй имеет купонный доход 2,75% и срок погашения в 2032 г. Таким образом, общий объем размещенных облигаций составил $3,16 млрд, а общий объем привлеченного долгового и акционерного финансирования составил $4,2 млрд.

Как «Яндекс» сотрудничал с Uber

У «Яндекса» исторически был опыт работы с Uber. В 2017 г. Yandex и Uber создали совместное предприятие (СП) для развития такси и сервисов доставки в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. Первоначально Yandex владел в данном СП 56,3%, Uber - 36,6% Зарубежом компания работала под брендом Yango. Впоследствии компания занялась каршерингом, из нее также была выделена отдельная структура для развития беспилотного транспорта, акционерами которой также были Yandex и Uber.

Постепенно Uber выходил из данного СП. Часть акций Uber в 2021 г.продал за $1 млрд. Полностью процесс продажи доли Uber был завершен в 2023 г., размер финального транша составил $702 млн.

Как Nebius продал Toloka

Avride стал не первым стартапом Nebius, куда было привлечено финансирование. Ранее контрольный пакет Toloka AI был продан консорциуму фонда Bezos Expeditions миллиардера Джеффа Безоса (Jeff Bezos) и технического директора Shopify Михаила Парафина.