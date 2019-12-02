Rambler Group провела обратный выкуп долей у ERA Capital

Rambler Group провела обратный выкуп значительной части доли головной компании группы («Эпоха диджитал»), принадлежащей ERA Capital. Выкупленная доля будет использоваться Rambler Group для общих корпоративных целей, включая программу мотивации топ-менеджмента и ключевых сотрудников.

После завершения сделки A&NN и Сбербанк будут владеть равными долями в капитале группы и сохранят паритет в корпоративном управлении. ERA Capital остается миноритарным акционером Rambler Group с возможностью участия в дальнейшем росте капитализации группы.

Для осуществления выкупа будут использованы собственные средства Rambler Group. Сделка будет полностью закрыта до конца 2019 года. Сумма сделки не раскрывается.

ERA Capital получила долю в холдинге Rambler Group в 2018 году в результате объединения онлайн-кинотеатра Okko с медиа-активами группы (Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru и ряд других изданий) и объединенной киносетью «Кино Okko» (ранее - «Синема Парк» и «Формула Кино»).

В 2019 году в число акционеров Rambler Group вошел Сбербанк (объединенная киносеть «Кино Okko» не вошла в периметр сделки). После этого доли в медиа-холдинге были распределены следующим образом: 7% у ERA Capital, по 46,5% у Сбербанка и A&NN(представляет Александра Мамута).

Екатерина Лапшина, СЕО и основатель Era Capital, отметила: «Мы очень довольны сотрудничеством с A&NN и Сбербанком в рамках Rambler Group, но при этом с самого начала согласовали с партнерами по холдингу возможность постепенного выхода из этого актива. За время нашего непосредственного участия в развитии проектаOkko он вырос в пять раз. Мы уверены, что потенциал его развития далеко не исчерпан и в рамках Rambler Group сервис продолжит демонстрировать не менее впечатляющие темпы роста. Заключенная сделка отвечает нашему желанию сконцентрироваться на новых перспективных проектах».

Рафаэль Абрамян, CEO Rambler Group, сказал: «Планы ERA Capital продать часть своей доли совпали с нашим желанием приобрести бумаги для опционной программы для топ-менеджмента и ключевых сотрудников группы (в том числе журналистов, разработчиков, специалистов в области digital-маркетинга и рекламы и других), которая будет дополнительным инструментом долгосрочной мотивации и позволит привлекать лучшие таланты с рынка. Сервис Okko продолжит развиваться в составе Rambler Group. Уверен, что сочетание профессиональной команды, потенциала для синергий с активами группы и возможностей, которые открывает участие в цифровой экосистеме Сбербанка, позволят в кратчайшие сроки застолбить лидерскую позицию на рынке ОТТ. Первые результаты совместного развития подтверждают это. Только в 2019 году клиентская база Okko увеличилась более чем в 2 раза, и мы планируем сохранять высокие темпы роста».