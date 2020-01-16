Hitachi Vantara и Hitachi Consulting объединились под одним брендом

Новая компания объединяет лучшие в своем классе технологии для формирования современной ИТ-инфраструктуры, эффективного управления данными и аналитики с глубоким экспертным опытом корпорации в сфере искусственного интеллекта, промышленных решений и цифровых преобразований

Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, объединена с компанией Hitachi Consulting. Цель интеграции – максимально содействовать предприятиям, нацеленным на цифровое преобразование, в создании конкурентных преимуществ, стимулирование международного развития, а также внедрение социальных, экологических и экономических инноваций.

«Огромный поток данных и развитие новых технологий коренным образом меняет деятельность компаний и целых отраслей по всему миру, – сказал Тошиаки Токунага (Toshiaki Tokunaga), исполнительный директор и председатель правления Hitachi Vantara. – Благодаря этой интеграции мы получим уникальные возможности, необходимые заказчикам на пути цифровых преобразований».

Так, Hitachi Vantara предложит заказчикам инновационные отраслевые практики по нескольким индустриальным направлениям, которые объединяют ряд консалтинговых методик. Такие передовые практики, реализуемые на основе платформы Hitachi Vantara Lumada Manufacturing Insights, позволят предприятиям повысить качество обслуживания клиентов, расширить возможности кастомизации продукции, создать новые бизнес-модели и обеспечить устойчивость бизнеса. Платформа позволяет интегрировать все разрозненные массивы производственных данных предприятия и применять технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для оценки и повышения общей эффективности оборудования.

Комплекс решений Hitachi Vantara разработан на основе продуктов, охватывающих все компоненты инфраструктуры от граничных вычислений до традиционных центров обработки и облаков. В этот комплекс включена и платформа Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) 5000 – новый массив хранения данных с высоким быстродействием. Комплекс также включает решения на основе искусственного интеллекта, средства аналитики, облачные сервисы для модернизации приложений, сервисы интеграции систем и управления изменениями для внедрения и миграции систем ERP на базе модели SaaS, а также цифровые промышленные решения на платформе Lumada.

Hitachi Vantara будет играть ключевую роль в реализации среднесрочного плана организационной деятельности корпорации Hitachi на 2021 г. Он основан на концепции комбинирования продуктов и экспертного опыта Hitachi в промышленной и ИТ-сфере для создания новых преимуществ для бизнеса и решения социальных проблем.

Пост исполнительного директора и председателя правления Hitachi Vantara займет Тошиаки Токунага, который проработал в Hitachi 30 лет и провел ряд успешных преобразований в нескольких бизнес-подразделениях корпорации.