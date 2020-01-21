Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Александр Вальнер, NetApp: В России идет смена ИТ-поколений
Интеграция
Как крупные вендоры выбирают партнеров на страновых рынках

Спецпроекты

«Ростелеком» стал соинвестором портфеля стартапов ФРИИ

Бизнес Инвестиции и M&A

«Ростелеком» и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявили о начале нового этапа стратегического сотрудничества в интересах развития российского венчурного рынка. «Ростелеком» (через дочерние структуры) стал партнером ФРИИ, войдя в уставный капитал его инвестиционного подразделения — ООО «ФРИИ Инвест», владеющего долями в более чем 350 ИТ-стартапах. Инвестиции «Ростелекома» позволят существенно увеличить объем портфеля и профинансировать новые российские стартап-проекты.

Инвестиции «Ростелекома» в уставный капитал «ФРИИ Инвест» составили 2 млрд руб. Первый этап был завершен в начале 2020 г., когда «Ростелеком» получил 18,36% в капитале «ФРИИ Инвест». Второй этап стартовал 20 января и завершится до конца месяца. В результате доля «Ростелекома» в капитале «ФРИИ Инвест» вырастет до 31,03%. Представители «Ростелекома» войдут в состав инвестиционного комитета «ФРИИ Инвест».

Привлеченные средства «ФРИИ Инвест» направит на инвестиции в новые инновационные проекты и дофинансирование перспективных компаний в уже имеющемся портфеле стартапов. Также будет пересмотрено инвестиционное предложение для стартапов: компании на ранней стадии смогут претендовать на раунд до 5 млн руб., компании на стадии роста смогут получить до 65 млн руб. инвестиций.

«“Ростелеком” успешно проводит цифровую трансформацию бизнеса — для нас все большее значение с точки зрения роста имеют такие инновационные направления, как дата-центры и облака, кибербезопасность, умные города, индустриальный интернет вещей и др. Цель нашего стратегического партнерства с ФРИИ — повысить эффективность инновационной деятельности, найти новые точки роста бизнеса и расширить экосистему цифровых сервисов. Технологии развиваются так стремительно, что эти точки роста сегодня могут быть неочевидными, еще только смелыми идеями, но уже завтра они начнут покорять рынки», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«ФРИИ всегда ищет новые источники финансирования для масштабирования разных направлений своей деятельности. Партнерство с такой компанией как “Ростелеком” открывает новую главу в развитии фонда: мы перезапустим инвестиционный цикл и снова в полной мере начнем вкладывать деньги в молодые перспективные технологические стартапы. В свою очередь ИТ-предприниматели получат доступ к уникальной экспертизе корпорации», — сказал директор ФРИИ и «ФРИИ Инвест» Кирилл Варламов.

Другие материалы рубрики

Новым ответственным за ИТ в России стал давний коллега нового премьера

Путин назначил нового министра по цифровому развитию и связи

РЖД покупают тысячи ПК с Windows и российским Linux

«Ростелеком» купил треть госинвестора сотен российских ИТ-стартапов

HP удаленно блокирует принтеры за отказ пользователей платить ей дань

НИИ «Восход» будет строить госплатформу интернета вещей за 240 миллионов

Техника

Обзор Xiaomi Mi Note 10: еще больше мегапикселей!

Как зарегистрировать квадрокоптер и подготовить его к полетам зимой

ЭКГ в часах: что умеют и не умеют современные умные часы

Выбираем смарт-часы: на что обратить внимание?
Показать еще
Профиль месяца

Мы помогаем выращивать российское ПО

Андрей Филатов

глава SAP CIS

Событие месяца

Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты

Какое железо выбрать для приватных облаков Роман Горпинченко: ИИ прорывается из премиального сегмента в средний