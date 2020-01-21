«Ростелеком» стал соинвестором портфеля стартапов ФРИИ

«Ростелеком» и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявили о начале нового этапа стратегического сотрудничества в интересах развития российского венчурного рынка. «Ростелеком» (через дочерние структуры) стал партнером ФРИИ, войдя в уставный капитал его инвестиционного подразделения — ООО «ФРИИ Инвест», владеющего долями в более чем 350 ИТ-стартапах. Инвестиции «Ростелекома» позволят существенно увеличить объем портфеля и профинансировать новые российские стартап-проекты.

Инвестиции «Ростелекома» в уставный капитал «ФРИИ Инвест» составили 2 млрд руб. Первый этап был завершен в начале 2020 г., когда «Ростелеком» получил 18,36% в капитале «ФРИИ Инвест». Второй этап стартовал 20 января и завершится до конца месяца. В результате доля «Ростелекома» в капитале «ФРИИ Инвест» вырастет до 31,03%. Представители «Ростелекома» войдут в состав инвестиционного комитета «ФРИИ Инвест».

Привлеченные средства «ФРИИ Инвест» направит на инвестиции в новые инновационные проекты и дофинансирование перспективных компаний в уже имеющемся портфеле стартапов. Также будет пересмотрено инвестиционное предложение для стартапов: компании на ранней стадии смогут претендовать на раунд до 5 млн руб., компании на стадии роста смогут получить до 65 млн руб. инвестиций.

«“Ростелеком” успешно проводит цифровую трансформацию бизнеса — для нас все большее значение с точки зрения роста имеют такие инновационные направления, как дата-центры и облака, кибербезопасность, умные города, индустриальный интернет вещей и др. Цель нашего стратегического партнерства с ФРИИ — повысить эффективность инновационной деятельности, найти новые точки роста бизнеса и расширить экосистему цифровых сервисов. Технологии развиваются так стремительно, что эти точки роста сегодня могут быть неочевидными, еще только смелыми идеями, но уже завтра они начнут покорять рынки», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«ФРИИ всегда ищет новые источники финансирования для масштабирования разных направлений своей деятельности. Партнерство с такой компанией как “Ростелеком” открывает новую главу в развитии фонда: мы перезапустим инвестиционный цикл и снова в полной мере начнем вкладывать деньги в молодые перспективные технологические стартапы. В свою очередь ИТ-предприниматели получат доступ к уникальной экспертизе корпорации», — сказал директор ФРИИ и «ФРИИ Инвест» Кирилл Варламов.