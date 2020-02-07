Первый российский ИТ-сервис для управления спросом на электроэнергию протестируют агрегаторы

Пермская компания Insyte разработала сервис для рынка управления спросом на электроэнергию (Demand Response) — платформу DR.

Платформа разработана при поддержке инфраструктурного центра Energynet. Она стала первым российским ИТ-сервисом для рынка управления спросом электроэнергии. Как отмечается в сообщении инфраструктурного центра, в экспертно-аналитическом докладе «Управление спросом в электроэнергетике России: открывающиеся возможности» 2019 г. был включен сценарий, в котором современные технологические компании самостоятельно начнут выходить со своими продуктами на рынок после снятия административных барьеров.

С помощью платформы DR энергопотребители и агрегаторы (энергосбыт) смогут полностью автоматизировать процессы плановой разгрузки сетей: вести мониторинг потребления, статистику, прогнозировать разгрузку потребителей, рассчитывать объем возмещенных средств от поставщиков энергии, управлять разгрузками удаленно и многое другое.

Управление спросом позволяет всем энергопотребителям зарабатывать: они краткосрочно снижают или сдвигают по времени пики энергопотребления, а затем получают за это деньги от поставщиков электроэнергии. Так могут сделать малые предприятия, на которых работают системы вентиляции и кондиционирования, холодильное и насосное оборудование, электрический обогрев, а также промышленные предприятия и коммерческая недвижимость: торгово-развлекательные центры, офисные центры, склады. Процессом разгрузки энергопотребителей управляют агрегаторы, с помощью сервиса DR все участники смогут полностью контролировать процесс и получать за это реальные деньги.

Рабочая группа рынка «Энерджинет» в 2018 г. в целях развития технологии управления спросом на электрическую энергию одобрила «Концепцию функционирования агрегаторов распределенных энергетических ресурсов в составе ЕЭС России», которая стала первым продуктом дорожной карты рынка. Концепция предполагает создание специализированных организаций (агрегаторов), обеспечивающих участие розничных потребителей в ценозависимом снижении потребления энергии. За сэкономленную энергию агрегатор получает оплату на оптовом рынке, а потребитель, в свою очередь, получает от агрегатора оплату за оказанную услугу по снижению потребления. В роли агрегаторов могут выступать независимые компании и поставщики электроэнергии.

Первый пилотный проект стартовал в июне 2019 г., когда Системный оператор Единой энергетической системы провел отбор исполнителей услуг по управлению спросом. Впервые ценозависимое регулирование электропотребления на розничном рынке в рамках пилотного проекта было применено 15 июля 2019 г.

Минэнерго РФ по итогам реализации пилотного проекта проанализирует практику функционирования агрегаторов управления спросом на электроэнергию в Единой энергетической системе России и представит в правительство РФ свои выводы и предложения до 1 сентября 2020 г. Решение об условиях продолжения работы рынка по управлению спросом может принято в середине 2020 г.

Руководитель инфраструктурного центра Energynet Национальной технологической инициативы Дмитрий Холкин ранее отметил, что пилотный проект по управлению спросом на электроэнергию позволит розничным потребителям получать доходы за снижение потребления, что сократит общие расходы на электричество на 20%.

Сервис DR был разработан на базе сервисной платформы EMS Insyte для энергетических рынков. Разработка сервиса уже завершена, продукт находится в стадии тестирования агрегаторами.

Платформа DR собирает данные об энергопотреблении и разгрузках от потребителей с помощью специальных счетчиков (возможно использование фирменных умных счетчиков Insyte, а также счетчиков других производителей). На облачных серверах данные обрабатываются, а дальше искусственный интеллект выдает агрегатору или пользователю аналитику. Потребитель энергии получает возможность увидеть, насколько он разгрузился, сколько за это средств будет возмещено, а также получит рекомендации, как лучше действовать дальше. Также возможно ручное и полностью автоматическое управление разгрузкой объектов. Данные об энергопотреблении, аналитика, управление объектами доступны в личном онлайн-кабинете пользователя.

«На новом рынке управления спросом каждый, кто хочет и может снизить свое потребление энергии несколько раз в месяц на несколько часов, получит за это реальные деньги, но ему нужно обратиться к компании-агрегатору, которая обслуживает всех желающих снижать мощность, – отметил генеральный директор Insyte Сергей Грибанов. – Европейский опыт показывает, что развитие практики управления спросом идет от «простого к сложному»: прежде всего охватываются крупные потребители, агрегирование которых происходит относительно просто, но постепенно к участию в управлении спросом привлекаются все более мелкие потребители вплоть до отдельных домохозяйств. По такому пути пойдет развитие рынка и в России, поэтому рынку нужны сервисы, которые позволяют перевести сложнейшие процессы энергопотребления в простые и понятные схемы, чтобы получать деньги за разгрузку также просто, как отправлять деньги с мобильного телефона».