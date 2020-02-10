Безопасность
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
В России идет смена ИТ-поколений
Интеграция
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз

Спецпроекты

Check Point объявила финансовые результаты

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Check Point Software Technologies Ltd. объявила финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года и подвела итоги 2019 финансового года.

Четвертый квартал 2019 года. Выручка: $544 млн, что на 3% больше в годовом сравнении; операционный доход (GAAP): $249 млн, что составляет 46% от выручки; операционный доход (non-GAAP): $280 млн, что составляет 51% от выручки; прибыль на акцию (GAAP): $1,84, что на 21% больше в годовом сравнении; прибыль на разбавленную акцию (non-GAAP): $2,02, что на 21% больше в годовом сравнении.

2019 финансовый год. Выручка: $1995 млн, что на 4% больше в годовом сравнении; прибыль на акцию (GAAP): $5,43, что на 5% больше в годовом сравнении; прибыль на разбавленную акцию (non-GAAP): $6,13 долларов США, на 7% больше в годовом сравнении.

«Мы завершили десятилетие с выручкой почти в два миллиарда долларов в год и более чем одним миллиардом долларов операционного дохода (non-GAAP). За десять лет мы представили новую модель Security-as-a-Service, которая предоставляет самые продвинутые технологии в области кибербезопасности. В 2019 году доход от подписок достиг более шестисот миллионов долларов, чему способствовали облачные, мобильные и иные ведущие технологии предотвращения угроз нулевого дня. — отметил Гил Швед (Gil Shwed), основатель и исполнительный директор Check Point Software Technologies. — Новое десятилетие мы начали с представления Infinity NEXT, самой комплексной в отрасли платформы кибербезопасности с более чем 60 технологиями защиты, которые поддерживают более 50 типов активов, включая операционные системы, облачные рабочие нагрузки, сети любого типа, IoT и мобильные устройства».

Другие материалы рубрики

Гендиректору «дочки» НКК компенсировали увольнение долей в компании-миллиардере

За «диджитализацию» Сбербанка будет отвечать экс-зампред Правительства по вопросам культуры и спорта

Премия «Инновация года 2020»: начат отбор номинантов

Как государство потратит 101 миллиард на цифровое госуправление

Операторы потребовали у государства 150 миллиардов за бесплатный доступ к госпорталам, почте и соцсетям

Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие камеры с углом съемки 360°: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор смартфона Honor 20 LITE: демократичное решение

Выбираем беспроводную мышь для ноутбука: 8 лучших моделей
Показать еще
Профиль месяца

Банки должны переходить на односкоростную архитектуру

Дмитрий Гарбар

управляющий директор компании «Новая Афина»

Взгляд месяца

Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов

Сергей Емельченков

заместитель гендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России»

замглавы «Почты России»
Huawei: Ключевые сложности российского рынка — безопасность и требования регуляторов «Техносерв»: Главными трендами на 2-3 года станут автоматизация производства и внедрение цифровых решений