Check Point объявила финансовые результаты

Check Point Software Technologies Ltd. объявила финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года и подвела итоги 2019 финансового года.

Четвертый квартал 2019 года. Выручка: $544 млн, что на 3% больше в годовом сравнении; операционный доход (GAAP): $249 млн, что составляет 46% от выручки; операционный доход (non-GAAP): $280 млн, что составляет 51% от выручки; прибыль на акцию (GAAP): $1,84, что на 21% больше в годовом сравнении; прибыль на разбавленную акцию (non-GAAP): $2,02, что на 21% больше в годовом сравнении.

2019 финансовый год. Выручка: $1995 млн, что на 4% больше в годовом сравнении; прибыль на акцию (GAAP): $5,43, что на 5% больше в годовом сравнении; прибыль на разбавленную акцию (non-GAAP): $6,13 долларов США, на 7% больше в годовом сравнении.

«Мы завершили десятилетие с выручкой почти в два миллиарда долларов в год и более чем одним миллиардом долларов операционного дохода (non-GAAP). За десять лет мы представили новую модель Security-as-a-Service, которая предоставляет самые продвинутые технологии в области кибербезопасности. В 2019 году доход от подписок достиг более шестисот миллионов долларов, чему способствовали облачные, мобильные и иные ведущие технологии предотвращения угроз нулевого дня. — отметил Гил Швед (Gil Shwed), основатель и исполнительный директор Check Point Software Technologies. — Новое десятилетие мы начали с представления Infinity NEXT, самой комплексной в отрасли платформы кибербезопасности с более чем 60 технологиями защиты, которые поддерживают более 50 типов активов, включая операционные системы, облачные рабочие нагрузки, сети любого типа, IoT и мобильные устройства».