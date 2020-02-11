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Tieto и Every завершили объединение в TietoEVRY

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Начала работу объединенная компания TietoEVRY, образованная в результате слияния финско-шведской Tieto и норвежской EVRY.

Компания TietoEVRY сейчас насчитывает более 24 тыс. ИТ-профессионалов и занимает ведущую позицию на ИТ-рынках Финляндии, Швеции и Норвегии, распространяя свой опыт, решения и экспертизу по всему миру, включая Россию. Сейчас годовой доход TietoEVRY составляет около 3 млрд евро, а карта присутствия охватывает более 90 стран. Акции компании котируются на бирже NASDAQ.

TietoEVRY в России возглавит Наталья Светушкова, под руководством которой бизнес Tieto успешно развивался в течение предыдущих восьми лет.

Наталья Светушкова отметила: «Объединенный портфель решений, усиленная экспертиза, увеличение квалифицированных ресурсов, все это обеспечивает TietoEVRY сильную позицию не только на рынке Скандинавии, но и в других странах, в том числе и в России. В связи с этим, мы очень рады слиянию и смотрим в будущее с большими надеждами. В 2020 мы направим фокус внимания на помощь компаниям в соблюдении требований законодательства по персональным данным, маркировке, ЭДО и пр. Важными направлениями для нас остаются проекты в области аналитики данных, заказной разработки, тестирования, а также разнообразные облачные сервисы».

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