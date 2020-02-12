Выручка «СКБ Контур» за 2019 год составила 15,4 млрд рублей

В 2019 г. через системы «СКБ Контур» было передано 603 млн электронных документов — против 500 млн в 2018 г. Главным трендом года стал перевод на ЭДО отраслевых бизнес-процессов: логистика переводит в электронный вид ТТН, строительство — акты КС2 и КС3. «СКБ Контур» запускает отраслевые решения под нужды таких компаний и отдельных ролей. Например, новое мобильное приложение «Диадока» рассчитано на людей, которые работают не в офисе, а на складах или за прилавком.

Второй тренд — внедрение ЭДО в электронных торгах. С 1 января 2019 г. электронные закупки стали обязательными (Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 504-ФЗ). Электронные торговые площадки могут сами стать операторами ЭДО, а могут сотрудничать с другими операторами. «СКБ Контур» тоже зашел на этот рынок: три электронных торговых площадки используют «Контур.Диадок», чтобы полностью вести документооборот от подачи заявки до контракта в электронном виде.

Развивается трансграничный ЭДО. Так, «СКБ Контур» помогает обмениваться электронными документами российским компаниям и их контрагентам в Казахстане, Белоруссии и Узбекистане. Но пока технология работает для стран и компаний, которые признают российские неквалифицированные электронные подписи.

В 2019 г. завершилась третья волна перехода на онлайн-кассы: новое оборудование подключила розница без сотрудников и услуги с сотрудниками. Рынок стабилизировался, и разработчики сосредоточились на интеграционных решениях, аналитике по продажам и нишевых продуктах. Так, «Контур.ОФД» на основе больших данных из чеков формирует аналитику для производителей товаров, а «Контур.Маркет» полностью обновил кассовую программу и добавил возможности для сферы услуг — автосервисов, парикмахерских и стоматологических клиник.

В 2019 г. началась маркировка табака и обуви. Участники оборота обуви начали получать в системе «Честный знак» коды для маркировки товара для импорта, производства и маркировки остатков. Табачная и обувная отрасль начали передавать в «Честный знак» сведения об обороте маркированного товара. Продолжаются эксперименты по маркировке в молочной продукции, креслах-колясках и велосипедах.

«СКБ Контур» разработал решения, которые закрывают все бизнес-процессы, затронутые маркировкой: производство, импорт, экспорт, отгрузку, приемку, продажу, маркировку остатков и хранение. Через сервисы «СКБ Контур» можно зарегистрироваться в «Честном знаке», а затем формировать и передавать в эту систему все нужные сведения.

Новым трендом стала проверка партнеров в международных сделках. В «Контур.Фокусе» появилась возможность запрашивать бизнес-справки о компаниях из 30 стран Европы. Это полезно российским импортерам и экспортерам. А данные о российском бизнесе нужны зарубежным компаниям, которые ищут партнеров в России. В 2019 г. сервис подключили в Казахстане, Белоруссии, Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Азербайджане, Молдове, Великобритании, Швейцарии, Нидерландах и на Мальте.

Увеличился спрос на неквалифицированную электронную подпись (НЭП). Чаще всего компании получают НЭП, когда внедряют внутренний ЭДО. Крупным предприятиям «СКБ Контур» предлагает сервис, который позволяет отслеживать выдачу, продление и отзыв сертификатов работников. Система позволяет контролировать выпуск как квалифицированных, так и неквалифицированных сертификатов.

Развиваются решения для участников торгов. Несмотря на снижение количества госпоставщиков, о котором говорят открытые данные в ЕИС, сервис «Контур.Закупки» привлекает новых клиентов. Для заказчиков компания выпустила решение «Контур.Снаб».

«Долгое время государство было драйвером автоматизации бизнеса. Сейчас этот стимул перестает быть ключевым: все, что требует государство, у компаний уже есть. Вопрос в том, понимаем ли мы потребности бизнеса и как можем помочь компаниям снижать издержки и добиваться успеха. В 2019 г. мы стали соучредителями АНО “Цифровая экономика”, чтобы отслеживать тренды и влиять на принятие решений. Мы развиваем Data Science, разрабатываем отраслевые решения, запускаем внутренние стартапы, ориентированные на новые рынки. Это история уже не про автоматизацию процессов, а про цифровизацию экономики. Через несколько лет многое из того, что сейчас воспринимается как хайп, станет для бизнеса гигиеническим минимумом», — сказал генеральный директор «СКБ Контур» Евгений Филатов.