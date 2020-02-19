«Корус консалтинг СНГ» нарастил годовую выручку до 1,92 млрд рублей

«Корус консалтинг СНГ» (далее — «Корус», входит в экосистему Сбербанка) подвел итоги своей работы в 2019 г.

За прошлый год компания нарастила прибыль до 335 млн руб. (на рекордные 81% по сравнению с 2018 г.) и выручку до 1,95 млрд рублей. Общая сумма поставок через сервисы «Коруса» превысила 4 трлн руб. «Корус» вошел в топ-20 самых быстрорастущих ИТ-компаний России и в топ-4 поставщиков SaaS в России по версии CNews.

Компания завершила 2019 г. в статусе основного вендора Сбербанка по ИТ-разработке автоматизированных систем банка — как по количеству реализованных проектов, так и по общей сумме контрактов.

В 2019 г. «Корус» продолжил переводить бизнес-процессы группы «Сбербанк» на электронный документооборот. В 2019 г. трафик электронных документов между банком и его контрагентами вырос на 33% и превысил отметку в 15 млн документов. Доля электронных универсальных передаточных документов (ЭУПД) составила 97% от общего количества УПД, которые Сбербанк отправил своим клиентам. Переведены на ЭДО новые процессы: документооборот по операциям на фондовом рынке, бизнес-процессы по инжиниринговым компаниям и обмен документами между Сбербанком и его поставщиками по внутрихозяйственным сделкам.

«Корус» расширяет масштабы ЭДО и в области кредитования, обеспечивая электронный оборот 100% документов по кредитному мониторингу и разрабатывая технологическую инфраструктуру на всех этапах заключения кредитной сделки. 83% кредитно-обеспечительной документации (КОД) в сегменте крупного и среднего бизнеса подписывается сегодня в электронном виде. Для кредитов сегмента малого и микробизнеса (ММБ) реализовано электронное подписание КОД и согласий на обработку персональных данных, при этом 90% электронных подписей для клиентов ММБ выпускаются удостоверяющим центром «Коруса» в течение 2–3 мин. Также в 2019 г. «Корус» отвечал за реализацию целого кластера проектов («Кредитная фабрика ЮЛ», «Коллегиальные органы» и АС КОД), помогающих автоматически формировать необходимую документацию между банком и заемщиком, а также АС «Агрегатор коммерческой недвижимости». На сегодняшний день проекты находятся на стадии внедрения и опытной эксплуатации.

Все больше торговых сетей и их поставщиков осуществляют поставки через сервисы «Коруса» (EDI и ЭДО). На сегодняшний день «Корус» сохраняет за собой лидерские позиции на рынке EDI, будучи первой компанией, которая привезла EDI в Россию. 90% всех торговых сетей в России, а также 6 тыс. их поставщиков доверяют сферу автоматизации поставок компании «Корус».

Основные экспертизы компании — автоматизация бизнес-процессов, электронный документооборот, софтверная разработка и ИТ-консалтинг — используются не только компаниями экосистемы Сбербанка, но и сотнями тысяч юридических лиц по всей России. При этом «Корус» работает не по привычной для рынка модели time material (поставка ИТ-специалистов), а по принципам проектного подхода: на каждый новый проект выделяется отдельная ИТ-команда, которая берет на себя разработку отдельной автоматизированной системы. Такая модель работы позволяет и наращивать экспертизу, и развивать центры компетенций внутри себя.

Продажи сервисов «Коруса» через интернет-банк для юридических лиц «Сбербанк бизнес онлайн» (СББОЛ) выросли в два раза по итогам 2019 г. Семь из 37 небанковских сервисов СББОЛ — это интегрированные SaaS-сервисы «Коруса». Хедлайнер продаж — сервис «Проверка контрагентов», благодаря которому владельцы бизнесов могут провести комплексную проверку контрагентов на благонадежность. Помимо этого, продуктовую полку СББОЛ наполняют такие сервисы «Коруса», как «Электронный архив», «Конструктор документов», сервис «Отчетность в госорганы», «Электронная подпись для торгов и гос. порталов» и другие.

В 2019 г. «Корус» запустил два новых travel-сервиса: «Деловые поездки» (оформление командировок, покупка ж/д и авиабилетов, гостиниц) и «Вкомандировке» (коробочное решение для B2B-сегмента с возможностью интеграции с ERP-системой и порталом «Спасибо путешествия», который позволяет приобретать авиабилеты за бонусы «Спасибо»).

Сергей Машурин, руководитель компании «Корус консалтинг СНГ», сказал: «За последние четыре года наша компания выросла из узкоспециализированного оператора электронного документооборота в одну из самых динамично развивающихся ИТ-компаний на российском рынке. Сегодня у нас мощнейшая экспертиза в области ИТ-разработки в финансовой сфере и ритейле, широкая линейка цифровых сервисов, позволяющих закрыть практически любые потребности клиентов. Более полумиллиона физлиц, юрлиц и ИП ежемесячно используют наши сервисы в работе. Наша стратегия на следующие четыре года — стать крупнейшей ИТ-компанией в России, внести свой вклад в развитие экосистемы и цифровой платформы Сбербанка и ее распространение на федеральном и муниципальном уровнях и в бизнес-среде».