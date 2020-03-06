Безопасность
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
ИТ-бизнес
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Pipedrive выходит на российский рынок CRM

Бизнес Инвестиции и M&A Интеграция Бизнес-приложения

Pipedrive сделала свою первую покупку, приобретя платформу для email-рассылок Mailigen. Рига станет пятым центром развития Pipedrive, где начнется разработка новой версии программного обеспечения, сочетающей в себе функциональность продаж и маркетинга, а офис Mailigen в Санкт-Петербурге откроет для компании восточное направление в развитии.

По словам председателя и соучредителя Pipedrive Тимо Рейна, решение Mailigen способствует достижению цели Pipedrive — предоставить лучшие и наиболее простые в использовании инструменты на каждом этапе процесса продаж, от поиска и развития контактов до завершения транзакций и удержания клиентов.

«Продажи и маркетинг идут рука об руку, а добавление технологии автоматизации маркетинга Mailigen в платформу Pipedrive позволяет нашим клиентам еще проще и быстрее устанавливать эффективные контакты с клиентами и держать их в курсе новых предложений», — отметил Тимо Рейн.

«Мы очень надеемся, что покупка Pipedrive откроет путь для новой тенденции выхода, которая оживит инвестиции начинающих экосистем и создание рабочих мест», — сказал Янис Розенблатс, соонователь Mailigen.

В ближайшие месяцы Pipedrive и Mailigen сосредоточатся на интеграции своих технических решений и бизнеса, и скоро будет выпущен мощный новый продукт.

Все сотрудники Mailigen присоединяются к команде Pipedrive, насчитывающей более 630 человек, представляющих почти 50 разных национальностей. Pipedrive планирует набирать разработчиков и других специалистов в рижскую команду.

В российской команде будет 7-10 человек, которые за год должны подготовить информационную и аналитическую платформу для масштабного выхода на рынок в 2021 г. Это будут глубинные интервью с пользователями, обучающие мероприятия и мастер-классы по использованию продукта. В планах пока нет покупки других локальных игроков, однако развитие офиса может быть стремительным как по числу людей, так и по городам. Не исключено, что отделения появятся не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в некоторых городах-миллионниках.

По словам Яниса Розенблатса, до сделки Pipedrive не смотрели в сторону России в силу особенностей и специфики рынка. Клиенты находят компанию сами и используют сервис даже без русскоговорящей поддержки. Однако теперь у Pipedrive есть сильный партнер в лице компании Mailigen с успешным опытом вывода на рынок платформы для email-раcсылок Mailigen. Поэтому ожидается, что работа в российском направлении будет успешной и масштабной.

«На данный момент на российском рынке есть два агрессивных игрока — это Amo.CRM и "Битрикс24", а также довольно известный "Мегаплан". Не берем в расчет нишевых представителей и международных гигантов, то есть их удельный вес совсем невысокий. Согласно последним исследованиям, доля внедрений CRM в российском бизнесе сейчас достигает всего 14%. Учитывая, что примерно 40% компаний в России цифровизованны, то для нас это не просто перспективный рынок, а важная часть стратегического развития. Ежегодно рынок CRM в России прирастает на 5-10%, это одна из наиболее динамично растущих ниш. Поэтому мы готовим серьезные ресурсы и команду для масштабной кампании. В наших планах войти в тройку лидеров рынка», — сказала Юлия Савицкая, генеральный директор «Майлиген.ру».

Приобретение Mailigen было первой покупкой Pipedrive за 10-летнюю историю.



Другие материалы рубрики

Топ-менеджера Group-IB обвинили во взломе соцсетей и продаже краденных паролей

Женщин в ИТ все еще дискриминируют

Минтранс вступил в битву за частоты, которых не смогли добиться Ротенберги и «Ростех»

Женщины года в отрасли ИТ 2020. Список CNews

В России рухнули продажи ПК. В топ-5 вендоров перестановки

В криптовалюту Павла Дурова вложился сидящий в тюрьме российский экс-министр

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Климатическая техника для очистки воздуха: выбор ZOOM

Что подарить на 8 марта: 7 гаджетов для женщин

Обзор MagicBook Pro: первый 16-дюймовый ноутбук от Honor

Стоит ли покупать видеоняню: 9 хороших моделей
Показать еще
Технология месяца

NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе?

«Датаемкие» решения требуют быстрых протоколов передачи данных.

Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника