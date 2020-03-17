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«Рикор» принял участие в качестве официального партнера в конференции CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия»

Бизнес

12 марта 2020 года компания «Рикор» приняла участие в качестве официального партнера в одном из знаковых мероприятий ИТ-рынка – конференции CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия».

Мероприятие традиционно собрало крупнейших представителей всех отраслей Российского рынка. Были подняты вопросы реальности импортозамещения, планах госкорпораций по переходу на российские ИТ, о перспективах заказной разработки и о мерах поддержки, необходимых российским производителям.

Открыл конференцию Вице-президент по развитию «Рикор» Борис Иванов с докладом по теме «Практика разработки и серийного производства современной вычислительной техники в России». В своем выступлении Борис рассказал о текущих возможностях завода «Рикор Электроникс» по серийному производству серверных комплектующих и готовых серверов, а также о дальнейших планах компании по расширению спектра предлагаемой продукции. Все представленные продукты имеют заключения Минпромторга о производстве на территории РФ и разрабатываются с нуля собственным Дизайн-бюро компании.

В том числе представитель «Рикор» поднял вопрос о проблемах российских производителей, связанных с отсутствием в России базы электронных компонентов и производства текстолита для сложных многослойных плат по конкурентным ценам.

«Конечно, часть компонентов мы можем заменить уже сейчас, – рассказывает Борис Иванов. – Но давайте сравним: простой дроссель китайского производства обходится нам в 1 рубль с учетом НДС и доставки, аналогичный ему дроссель российского производства – 830 рублей без учета НДС и со сроком поставки в 3 раза больше. Будет ли рынок готов покупать такое дорогое оборудование? Не думаю!»

Также Рикор озвучил текущие работы по расширению собственного производства в городе Арзамас, которые позволят компании уже во втором квартале этого года производить более 10000 серверов в месяц, и принимать заказы на серийное производство персональных компьютеров, моноблоков, мониторов, ноутбуков, планшетов, смартфонов и планы по дальнейшей модификации завода.

В конце своего выступления Борис Иванов призвал основных игроков ИТ-рынка объединиться в консорциум разработчиков и производителей вычислительной техники.

«Конференция «Импортозамещение» зарекомендовала себя, как качественное мероприятие, на котором можно обсудить в широком кругу профессионалов самые актуальные вопросы и представить собственные решения и технологии, – подытожил Борис Иванов в конце мероприятия. – Мы рады, что смогли не только рассказать рынку о себе, но и получить обратную связь о реальных проблемах, потребностях и препятствиях для перехода на российское оборудование у заказчиков».

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