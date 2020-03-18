МГТС объявила о рекордной прибыли

«Московская городская телефонная сеть», один из крупнейших операторов фиксированной связи в Европе, входящий в группу МТС, сообщила о неаудированных финансовых и операционных результатах деятельности по МФСО за 2019 г.

Выручка МГТС и контролируемых компаний по МФСО впервые с 2016 г. выросла год к году и составила 39,73 млрд руб. (+0,3%). OIBDA достигла 26,971 млрд руб. или +12,7% к уровню 2018 г. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, увеличилась на 30,5% — до 15,515 млрд руб., что является максимальным за последние пять лет значением. Рентабельность по чистой прибыли выросла на 9 п.п. по отношению к 2018 г. и превысила 39%, что также стало лучшим результатом последних пяти лет.

Впервые за все время доходы от предоставления широкополосного доступа в интернет, телевидения, мобильной связи, аренды и новых цифровых сервисов полностью перекрыли падение выручки от предоставления услуг голосовой фиксированной связи. Их доля в общей структуре доходов составила 64% (рост за год на 4 п.п.) или 25,347 млрд руб. Главным драйвером роста остается массовый рынок, доходы на котором превысили 20,304 млрд руб. (+5,1% за год), при этом впервые доля выручки от широкополосного доступа в интернет, телевидения, мобильной связи, аренды и новых цифровых сервисов достигла 51% – 10,430 млрд руб.

Доходы на рынке широкополосного интернета для частных клиентов выросли более чем на один миллиард до 6,241 млрд руб. (+23,9%).

Еще более высокие темпы роста продемонстрированы на рынке MVNO и предоставления услуг цифрового ТВ. Общие доходы от предоставление мобильной связи по виртуальной модели достигли почти двух миллиардов – 1,938 млрд руб., цифрового ТВ с учетом аренды оборудования – 2,008 млрд руб. Год к году доходы в обоих сегментах увеличились более чем на 30%.

Второй год подряд продолжается положительная динамика роста доходов от предоставления услуг для бизнеса, главным образом малого и среднего. В 2019 г. доходы компании в этом сегменте составили 6,362 млрд (+2,9%).

Компания продемонстрировала существенный рост всех ключевых операционных показателей. Количество пользователей всех услуг достигло рекордного для компании значения 6,3 млн (+9%). Число частных пользователей конвергентных пакетов выросло на 43%, цифрового ТВ – на 22%. Число пакетов увеличилось на 7,2%, их проникновение составило 86% базы ШПД-пользователей на массовом рынке. Средний размер ARPU за год вырос на 15%. База ШПД-клиентов на бизнес-рынке выросла за год на 3%.

Продолжающаяся цифровая трансформация и оптимизация ключевых бизнес-процессов позволили не только добиться роста эффективности и числа клиентов, но и сократить издержки. Так, расходы на заработную плату и отчисления на социальные нужды снизились на 9,3% до 8,975 млрд руб. (без учета положительного эффекта от сокращения пенсионных и других долгосрочных социальных обязательств в 2018 г. в сумме 838 млн руб.). Одновременно впервые за многие годы было проведено массовое повышение заработной платы, в первую очередь, для сотрудников нижних грейдов: в 2019 г. она была повышена в среднем на 14% у более чем 44% персонала компании.

«Компания добилась рекордных по многим показателям результатов в 2019 г. Мы привлекли 761 тыс. новых пользователей услуг, что на 18% больше, чем в прошлом году и гораздо больше все предыдущие четыре года. Доходы от предоставления услуг населению выросли до 20,304 млрд руб. или в 2,5 раза больше, чем на всем телеком-рынке Москвы. В бизнес-сегменте мы второй год подряд добились роста выручки и расширения абонентской базы, переломив негативный тренд прошлых лет. Устойчивый рост по всем ключевым направлениям бизнеса стал возможен благодаря трансформации внутренних бизнес-процессов, реструктуризации и формированию эффективной управленческой команды, — сказал вице-президент, директор Московского региона МТС Павел Кузнецов, который до 28 ноября 2019 г. также был генеральным директором МГТС. — С этого года операционное управление клиентским бизнесом в мобильном и фиксированном сегменте сосредоточено в Московском регионе МТС, что позволит нам усилить коммерческое направление и добиться еще больших результатов за счет новых конвергентных продуктов и услуг в рамках цифровой экосистемы МТС».