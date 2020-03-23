Квартальная выручка Accenture выросла на 7% и составила $11,1 млрд

Accenture отчиталась о результатах деятельности за II квартал 2020 финансового года, завершившегося 29 февраля 2020 г. Выручка Accenture за период составила $11,1 млрд, что выше прошлогоднего показателя на 7% в долларах США и на 8% в национальных валютах. Разводненная прибыль на акцию увеличилась на 10% по сравнению со II кварталом прошлого года — до $1,91.

Операционная прибыль составила $1,49 млрд, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Операционная рентабельность (operating margin) вышла на уровень 13,4%, что на 10 базисных пунктов выше показателя за соответствующий период прошлого года.

Новые заказы за квартал принесли компании $14,2 млрд, из которых $7,2 млрд пришлись на консалтинговое направление и $7 млрд — на услуги аутсорсинга.

Джули Свит, генеральный директор (CEO) Accenture, сказала: «Сегодня мир стоит перед лицом глобального кризиса в области здравоохранения и значительных потрясений в глобальной экономике. Я невероятно горжусь тем, как наша команда — руководство и все сотрудники — сплотились, чтобы обеспечить безопасность и благополучие друг друга, продолжая при этом работать с нашими клиентами в это сложное время. Мы уверенно закрыли первую половину финансового года, продемонстрировав отличные результаты, завоевав значительную долю рынка и продолжая успешно реализовывать нашу стратегию роста. Теперь мы сосредоточимся на том, чтобы помочь клиентам ориентироваться в текущей ситуации и добиваться успеха в этот неопределенный период, и будем продолжать инвестировать в бизнес и людей в долгосрочной перспективе».

Выручка по направлениям деятельности. Коммуникации, медиа и технологии: $2,24 млрд ($2,15 млрд во II квартале 2019 финансового года). Прирост на 4% в долларах США и на 5% в национальной валюте. Услуги для организаций финансового сектора: $2,09 млрд ($2,05 млрд во II квартале 2019 финансового года). Прирост на 2% в долларах США и на 3% в национальной валюте. Здравоохранение и государственные услуги: $1,95 млрд ($1,71 млрд во II квартале 2019 финансового года). Прирост на 14% в долларах США и 15% в национальной валюте. Продуктовое направление: $3,16 млрд ($2,91 млрд во II квартале 2019 финансового года). Прирост на 9% в долларах США и на 10% в национальной валюте. Природные ресурсы: $1,7 млрд ($1,64 млрд во II квартале 2019 финансового года). Рост на 4% в долларах США и на 5% в национальной валюте.