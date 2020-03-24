Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 45% и достигла 11,2 млрд рублей

Группа «М.Видео-Эльдорадо» раскрыла аудированные консолидированные финансовые итоги, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за двенадцать месяцев, закончившиеся 31 декабря 2019 г.

Ключевые показатели по Группе «М.Видео-Эльдорадо» за 2019 г.: выручка выросла год к году на 3,6% до 365216 млн руб.; валовая прибыль увеличилась на 4,8% год к году и составила 91015 млн руб., валовая маржа выросла на 0,3 процентных пункта до 24,9% в 2019 г.; показатель EBITDA по группе вырос на 18,1% год к году и достиг 26746 млн руб. (46617 млн руб. по МСФО 16), а рентабельность по показателю EBITDA увеличилась на 0,9 процентных пункта год к году до 7,3% (12,8% по «МСФО 16») в 2019 г.; скорректированная чистая прибыль группы выросла на 44,8% год к году до 11178 млн руб. (9089 млн руб. по МСФО 16) в 2019 г.

Президент и председатель правления группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован сказал: «Как и все, мы очень обеспокоены сложившейся эпидемиологической ситуацией, и мы желаем здоровья тем, кого она затронула. Как компания мы несем ответственность за защиту и поддержку наших сотрудников и их семей, а также наших клиентов и партнеров. Мы по-прежнему уверены в силе наших брендов и нашей стратегии и считаем, что те результаты, которых мы смогли достичь в 2019 г., заложили прочную основу для дальнейшего развития в текущем году, который не обещает быть простым. Группа "М.Видео-Эльдорадо" на фоне умеренной динамики российского рынка потребительской электроники показала заметный качественный рост ключевых финансовых показателей – рентабельность по EBITDA достигла рекордного за последние несколько лет уровня в 7,3%, скорректированная чистая прибыль выросла до 11178 млн руб. Финансовый успех компании в 2019 г. является следствием того, что мы успешно и в беспрецедентно короткие сроки полностью завершили интеграцию двух розничных сетей после покупки "Эльдорадо". За год с небольшим команде группы "М.Видео-Эльдорадо" удалось не только перейти на единое юридическое лицо и общую ИТ-систему, но и перестроить все ключевые бизнес-процессы от закупок до клиентского сервиса, что дало дополнительные синергии. По итогам интеграции в 2018-2019 гг. и полученных синергий компания в декабре 2019 г. выплатила дивиденды в размере 6 млрд руб».

Главный исполнительный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Энрике Фернандес отметил: «Основной задачей группы в 2019 г. было завершение всех интеграционных процессов и создание эффективной бизнес-модели, в рамках которой каждый из брендов, каждая функция имеют свою роль. Мы завершили развертывание ключевых проектов – цифровых зон m_mobile в рознице и отдельно стоящих цифровых бутиков, а также мобильного приложения для продавцов (RTD). Эти проекты определяют текущую эффективность группы и легли в основу наших планов по дальнейшему росту бизнеса. Группа за счет цифровизации всех бизнес-процессов и авторизации покупателей не только на сайте и через мобильное приложение, но и в магазинах, развивается как онлайн-бизнес. Наша модель трансформируется из омни в ONE RETAIL, в основе которой лежит не только единый ценовой, сервисный и ассортиментный подход во всех точках контакта покупателей с нами, но и аналитика данных, персонализация промо-предложений, а в будущем – и цен. Взаимодействие покупателя с ритейлером происходит через смартфон

В 2020 г., несмотря на высокий уровень неопределенности макроэкономической ситуации, наш основной фокус остается неизменным, и мы будем продолжать делать то, что делаем лучше всего: обслуживать наших клиентов наилучшим образом, предоставляя необходимые технологии и девайсы для общения и работы, приготовления пищи, домашних дел и развлечений».

Выручка группы увеличилась на 3,6% год к году до 365216 млн руб. в 2019 г. благодаря открытию новых магазинов, росту трафика и онлайн-продаж обоих брендов.

Валовая прибыль компании выросла на 4,8% год к году и составила 91015 млн руб., а валовая маржа увеличилась на 0,3 п.п. год к году до 24,9% в 2019 г. за счет повышения эффективности в управлении закупками, промоакциями и ассортиментом.

Показатель EBITDA по стандарту «МСБУ 17» (IAS 17) вырос на 18,1% год к году и достиг 26746 млн руб., при этом показатель рентабельности EBITDA увеличился на 0,9 п.п. год к году и составил 7,3% за 2019 г. Улучшение было вызвано ростом валовой прибыли и эффективным управлением коммерческими, общехозяйственными и административными расходами, главным образом, затратами на персонал, которые составили 23438 млн руб. и снизились как процент от выручки на 0,57 п.п. до 6,4% в 2019 г. с 7,0% в 2018 г. Группа снизила расходы на персонал, в том числе, как следствие интеграции с «Эльдорадо» и полученных в результате оптимизации бизнес-процессов синергий.

В 2019 г. группа открыла 97 магазинов, 61 из которых пришелся на второе полугодие, вследствие чего расходы на аренду по стандарту «МСБУ 17» (IAS 17) увеличились до 21335 млн руб. в 2019 г. с 19000 млн руб. в 2018 г., и как процент от выручки выросли на 0,45 п.п. до 5,8%, эта динамика была частично компенсирована оптимизацией арендных ставок.

Операционная прибыль по стандарту «МСБУ 17» (IAS 17) увеличилась на 17,1% год к году до 19699 млн руб. в 2019 г. благодаря росту показателя EBITDA. Расходы на амортизацию по стандарту «МСБУ 17» (IAS 17) сократились до 7047 млн руб. в 2019 г. с 7862 млн руб. в 2018 г. в связи с разовыми неденежными списаниями активов и начислением дополнительной амортизации при переоценке активов «Эльдорадо» в 2018 г. Без учета данного начисления, расходы на амортизацию по стандарту «МСБУ 17» (IAS 17) возросли до 7047 млн руб. в 2019 г. с 5833 млн руб. в 2018 г., и как процент от выручки увеличились на 0,3 п.п. год к году до 1,9% в 2019 г. Увеличение расходов на амортизацию было вызвано, в основном, интеграцией и активной экспансией.

Скорректированная чистая прибыль группы по стандарту «МСБУ 17» (IAS 17) выросла на 44,8% год к году до 11178 млн руб. в 2019 г. по сравнению с 7718 млн руб. в 2018 г., в результате описанных выше факторов роста эффективности бизнеса.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. общий долг группы составил 49410 млн руб., долговые обязательства компании полностью номинированы в рублях. За 2019 г. общий долг группы сократился на 17,0%, а коэффициент общий долг/EBITDA составил 1,8x по состоянию на 31 декабря 2019 г., продемонстрировав снижение с отметки 2,6x на 31 декабря 2018 г. Соотношение чистый долг EBITDA на 31 декабря 2019 г. остается на комфортном уровне 1,7x.