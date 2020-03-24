Интеграция
Может ли аналитика поднять оборот компании в 2,5 раза
О чем думает бизнес
Как ИТ помогают все успевать и сдавать проекты в срок
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

McAfee покупает Light Point Security

Безопасность Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Интернет-ПО

McAfee, эксперт в области информационной безопасности, объявил о заключительной стадии переговоров по приобретению компании Light Point Security, специалиста в сфере изоляции браузерных систем. После завершения сделки команда Light Point Security присоединится к McAfee. Условия сделки не разглашаются.

Стремительное развитие интернета и освоение компаниями облачных систем сделали браузер одним из наиболее уязвимых ИТ-активов для современных атак. Однако если использовать технику веб-изоляции, ни один зловредный объект никогда не попадет на компьютер пользователя. В этом случае вся обработка осуществляется за пределами ПК и веб-обозревателя в специальной изолированной среде. Gartner рекомендует использовать технологию веб-изоляции как одну из функций для реализации SASE. Согласно Gartner: «удаленный просмотр все больше завоевывает доверие, ведь веб-браузинг выносится за пределы уязвимого». Также Gartner рекомендует организациям рассмотреть возможность веб-изоляции для максимального снижения рисков, где это возможно.

Основанное специалистами, ранее работавшими в сфере государственной безопасности, решение Light Point Security может защитить пользователей от уязвимостей «нулевого дня», вредоносных программ, вроде вирусов-вымогателей и фишинговых атак, целью которых является получение вашей конфиденциальной информации. Для этого осуществляется перенос веб-сессий браузера с корпоративного ПК в изолированную инфраструктуру. Light Point Security использует запатентованную технологию для обеспечения высокой производительности и гарантированной изоляции, предотвращая доступ компонентов на веб-странице к браузеру на АРМ.

Компания McAfee планирует интегрировать технологию веб-изоляции Light Point Security в свое решение в области веб-защиты — McAfee Secure Web Gateway, дополняя и расширяя существующую комплексную защиту веб-трафика. Благодаря этому сочетанию организациям не нужно выбирать между эффективной защитой и удобством использования. В дополнение к этому компания McAfee планирует интегрировать технологию веб-изоляции в недавно выпущенное решение MVISION UCE, которое включает модули McAfee Secure Web Gateway, McAfee Data Loss Prevention и MVISION Cloud (CASB), что обеспечит полноценное и максимально простое внедрение архитектуры SASE. Это позволит клиентам применять единую политику защиты от угроз в своей сети и SaaS-приложениях, таких как — Office 365 и т.п.

«Веб-браузер — один из наиболее распространенных источников угрозы для конечных точек. Добавление возможностей Light Point Security в наших продуктах создаст решение, которое позволит клиентам устранить веб-угрозы, не мешая удобству работы пользователей», — сказал Аш Кулкарни, исполнительный вице-президент и директор по продукту Enterprise Business Group, McAfee. — Мы постоянно работаем над тем, чтобы помочь нашим клиентам безопасно внедрять новейшие технологии для повышения производительности, не испытывая при этом беспокойств по поводу кибератак. Технология веб-изоляции Light Point Security усилит McAfee Unified Cloud Edge, сделав его отличным решением для предприятий, ориентированных на безопасность».

«Технология Light Point Security позволяет просматривать любой веб-контент безопасно и без ограничений. Атака на браузер исключается в принципе, ведь она уже изолирована еще до того, как она попала в сеть компании, и могла бы нанести ущерб пользователю или компании", — сказал Зули Гонсалес, соучредитель и генеральный директор Light Point Security. — «Мы стали настоящими революционерами в области кибербезопасности; теперь мы присоединимся к ведущему игроку на рынке, чтобы стать частью следующей революции. Вместе мы будем продвигать миссию McAfee по защите мира от киберугроз и поддерживать клиентов в развитии бизнеса, взяв на себя заботу об их информационной безопасности».

Другие материалы рубрики

«Рокетбанк» убьют. Qiwi потеряла на нем полтора миллиарда

После централизованной закупки ПО для чиновников выручка «Моего офиса» взлетела в 5 раз

CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов

Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа»

Уволен глава Роскомнадзора

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как и где хранить запас продуктов в городской квартире

Обзор Sony Xperia 5: флагман в японском стиле

Выбор ZOOM: 7 электронных термометров для детей и взрослых

Как защитить свой дом с помощью систем безопасности: 4 простых шага
Показать еще

Наука

Социальная изоляция может привести к необратимым последствиям

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии

Как человеческий мозг распознает лица

Как будут печатать российские космические аппараты
Показать еще
Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника