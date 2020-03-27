Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ запустил отбор проектов для пилотирования в «Мегафоне»

Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ открыл прием заявок от стартапов, которые хотят начать сотрудничество с «Мегафоном». По результатам совместного отбора планируется запустить не менее 10 оплачиваемых пилотов.

«Ежегодно через программы инкубатора проходят сотни инновационных проектов, для этого наша команда отсматривает тысячи компаний. Благодаря этому мы видим большое количество новых решений, которые могут быть полезны крупным компаниям. Мы уверены, что наше сотрудничество с Мегафоном позволит стартапам, с которыми взаимодействует наш инкубатор, получить в клиенты столь крупную компанию, а Мегафону в свою очередь повысить эффективность своих бизнес-процессов и предложить своим клиентам новый пользовательский опыт», – сказал Михаил Эрман, директор бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ.

Сейчас инкубатор ищет компании, разрабатывающие решения в следующих отраслях.

Обогащение данных о клиентах / решения в области Big Data. Построение моделей с обогащенными данными, новые способы сегментации клиентов, персонализация предложений и др. Измерение эффективности маркетинговых каналов, сквозная аналитика, создание прогнозных моделей, новые инструменты продвижения, нейромаркетинг, автоматизация креатива, персонализация контента. Улучшение сервиса на всем клиентском пути, классификация обращений. Технологии, позволяющие автоматизировать и аутсорсить бизнес-процессы (HR, Legal, Accounting и др.). Технологии для повышения эффективности сервисов: ТВ, Радио, Пресса, Образование, Здоровье, Путешествия, Карта, Специи (кэшбэк), Игры, Киберспорт и другие. Энергоэффективность, безопасность.

«Для поиска новых технологических решений Мегафон сотрудничает с ведущими венчурными фондами, бизнес-инкубаторами и акселераторами. Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ уже более 10 лет помогает стартапам проверять идеи, запускать продукты и осваивать новые рынки. Он неоднократно входил в топ-10 университетских бизнес-инкубаторов в мире, а в 2019 году признан лучшим университетским акселератором по версии международного рейтинга UBI Global. Мы уверены, что сотрудничество с Бизнес-инкубатором НИУ ВШЭ позволит пополнить нашу воронку стартапов и запустить ряд перспективных пилотов», – сказал Павел Белов, старший менеджер по инновациям «Мегафона».

Команда Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ проведет предварительный отбор. Далее совместно с внутренними бизнес-заказчиками «Мегафона» наиболее интересные кейсы будут вынесены на Инновационный комитет для утверждения и запуска пилотных проектов.