В IBS назначен новый гендиректор

Совет директоров IBS («ИБС ИТ услуги») принял запланированную отставку генерального директора компании Светланы Балановой. Новым генеральным директором (CEO) был утвержден Григорий Кочаров.

Анатолий Карачинский, председатель совета директоров, сказал: «Я благодарен Светлане за результаты, которых компания IBS достигла под ее руководством за последние 8 лет. За это время, действуя в непростых экономических условиях, мы продемонстрировали впечатляющий рост бизнеса. Сегодня компания находится в отличной форме и готова к турбулентной ситуации на рынке. Я желаю Светлане успехов в ее дальнейшей карьере».

Григорий Кочаров начал свою карьеру в IBS в 2001 г. Последние семь лет он занимал пост первого заместителя генерального директора. Члены совета директоров пожелали ему успехов и выразили уверенность, что под его руководством компания продолжит свое динамичное развитие.

Григорий Кочаров, генеральный директор IBS, отметил: «Я благодарен акционерам за доверие, которое мне оказано. Принципы и стандарты качества работы IBS останутся неизменными. Благодаря нашей команде мы укрепляем свои лидирующие позиции на рынке и продолжаем обеспечивать текущих и потенциальных заказчиков инновационными технологическими решениями».