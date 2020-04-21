Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Фонд Leta Capital разработал антикризисный гид для стартапов

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Венчурный фонд LETA Capital подготовил и опубликовал свод антикризисных правил и рекомендаций, призванных помочь стартапам преодолеть наступающий экономические кризис, сохранить свою эффективность в новых условиях и, самое главное, найти новые возможности для развития и трансформации бизнеса. Данный документ предназначен как для стартапов, уже привлекших венчурное финансирование, так и для тех, которые находятся в поисках инвесторов.

Помимо жестких, но выполнимых правил, которым, по мнению LETA Capital, должны следовать молодые компании, документ содержит периодически обновляемый аннотированный перечень официально действующих программ поддержки бизнеса в различных странах по отраслям (Россия, США, Кипр, Израиль и др.). Он позволит международным стартапам быстро подготовить действенные региональные стратегии с учетом местных законодательных особенностей и возможностей.

Свод рекомендаций составлен на базе принципов работы, изложенных в «Манифесте Leta Capital», а также собственного опыта антикризисного управления в ИТ-отрасли руководителей Фонда и недавно проведенного экспертного анализа с привлечением других участников рынка. Соответственно, Фонд делит портфельные компании на три категории. Первую составляют фирмы, продукты которых стали сейчас более востребованы (среди них – онлайн-обучение, решения для удаленной работы, телесервисы, развлечения, роботизация, информационная безопасность), – это бОльшая часть портфеля Leta. Таким компаниям необходимо провести внутренний анализ, «расшить» узкие места и, при необходимости, нарастить инвестиции.

Вторая категория – компании, для которых изменение поведения клиентов привело к некоторому замедлению бизнеса (это сферы SaaS, B2B Software, маркетплейсы). Для них сейчас хорошее время отдать «технологические долги» продуктам, создать запас прочности в разработке и тщательно подготовиться к реализации отложенного спроса. Наконец, третья категория, которая испытывает серьезное снижение выручки (к ней относятся, например, приложения для спорта и туризма, RetailTech, транспортные сервисы). Таким компаниям необходим немедленный риск-аудит устойчивости бизнеса и запаса ресурсов на случай полного падения выручки. При этом, пользуясь ситуацией вынужденного снижения нагрузки в бизнесе, по-прежнему необходимо думать об открытии новых смежных направлений бизнеса, развитии продуктов и услуг, их диверсификации и внедрении улучшений. LETA Capital во многих случаях продолжает вести переговоры даже с сильно пострадавшими в нынешней ситуации компаниями и по-прежнему готов инвестировать в те из них, у которых видит потенциал роста в долгосрочной перспективе.

«Наш Фонд рекомендует всем компаниям сфокусироваться на реализации вновь открывающихся возможностей развития бизнеса, выходе на новые рынки и привлечении дополнительных ресурсов на эту работу, – сказал Александр Чачава, управляющий партнер фонда LETA Capital. – Также советуем пользоваться теми мерами поддержки, которые доступны и удобны для использования в тех или иных странах. И хотя пока эффективность этих мер сложно оценить, мы отслеживаем их на постоянной основе и публикуем результаты. Что касается нашего портфеля, то на сегодняшний день компаний с устойчивостью ниже среднего у нас нет: большинство их продуктов и услуг и прежде были востребованы, а сегодня особенно нужны людям. Мы, в свою очередь, прилагаем все усилия, чтобы дать компаниям возможность воспользоваться этим преимуществом».

Другие материалы рубрики

Названы 79 системообразующих компаний России в ИТ и телекоме. Список

В России легализовали ГИС, управляемые частными операторами

Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний

Kickstarter выставит на улицу 60% сотрудников и снизит зарплаты руководству

«Ростелеком» хочет потратить 1,5 миллиарда на выявление зараженных интернет-пользователей

Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как выбрать беговую дорожку для дома: советы ZOOM

Вместо шашлыков на майские: лучшие электрогрили

Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM

Где слушать музыку онлайн: сравниваем стриминговые сервисы в России
Показать еще

Наука

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы
Показать еще
Технология месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Тема месяца

Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза

Артем Натрусов

вице-президент по ИТ компании «Евраз»

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Cisco: Пандемия увеличила нагрузки на сети, что критично для многих предприятий