Фонд Leta Capital разработал антикризисный гид для стартапов

Венчурный фонд LETA Capital подготовил и опубликовал свод антикризисных правил и рекомендаций, призванных помочь стартапам преодолеть наступающий экономические кризис, сохранить свою эффективность в новых условиях и, самое главное, найти новые возможности для развития и трансформации бизнеса. Данный документ предназначен как для стартапов, уже привлекших венчурное финансирование, так и для тех, которые находятся в поисках инвесторов.

Помимо жестких, но выполнимых правил, которым, по мнению LETA Capital, должны следовать молодые компании, документ содержит периодически обновляемый аннотированный перечень официально действующих программ поддержки бизнеса в различных странах по отраслям (Россия, США, Кипр, Израиль и др.). Он позволит международным стартапам быстро подготовить действенные региональные стратегии с учетом местных законодательных особенностей и возможностей.

Свод рекомендаций составлен на базе принципов работы, изложенных в «Манифесте Leta Capital», а также собственного опыта антикризисного управления в ИТ-отрасли руководителей Фонда и недавно проведенного экспертного анализа с привлечением других участников рынка. Соответственно, Фонд делит портфельные компании на три категории. Первую составляют фирмы, продукты которых стали сейчас более востребованы (среди них – онлайн-обучение, решения для удаленной работы, телесервисы, развлечения, роботизация, информационная безопасность), – это бОльшая часть портфеля Leta. Таким компаниям необходимо провести внутренний анализ, «расшить» узкие места и, при необходимости, нарастить инвестиции.

Вторая категория – компании, для которых изменение поведения клиентов привело к некоторому замедлению бизнеса (это сферы SaaS, B2B Software, маркетплейсы). Для них сейчас хорошее время отдать «технологические долги» продуктам, создать запас прочности в разработке и тщательно подготовиться к реализации отложенного спроса. Наконец, третья категория, которая испытывает серьезное снижение выручки (к ней относятся, например, приложения для спорта и туризма, RetailTech, транспортные сервисы). Таким компаниям необходим немедленный риск-аудит устойчивости бизнеса и запаса ресурсов на случай полного падения выручки. При этом, пользуясь ситуацией вынужденного снижения нагрузки в бизнесе, по-прежнему необходимо думать об открытии новых смежных направлений бизнеса, развитии продуктов и услуг, их диверсификации и внедрении улучшений. LETA Capital во многих случаях продолжает вести переговоры даже с сильно пострадавшими в нынешней ситуации компаниями и по-прежнему готов инвестировать в те из них, у которых видит потенциал роста в долгосрочной перспективе.

«Наш Фонд рекомендует всем компаниям сфокусироваться на реализации вновь открывающихся возможностей развития бизнеса, выходе на новые рынки и привлечении дополнительных ресурсов на эту работу, – сказал Александр Чачава, управляющий партнер фонда LETA Capital. – Также советуем пользоваться теми мерами поддержки, которые доступны и удобны для использования в тех или иных странах. И хотя пока эффективность этих мер сложно оценить, мы отслеживаем их на постоянной основе и публикуем результаты. Что касается нашего портфеля, то на сегодняшний день компаний с устойчивостью ниже среднего у нас нет: большинство их продуктов и услуг и прежде были востребованы, а сегодня особенно нужны людям. Мы, в свою очередь, прилагаем все усилия, чтобы дать компаниям возможность воспользоваться этим преимуществом».