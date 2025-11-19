Основатель «Яндекса» заработает $3 млрд на контракте с владельцем WhatsApp

Компания Nebius основателя «Яндекса» Аркадия Воложа договорилась с корпорацией Meta о предоставлении доступа к инфраструктуре искусственного интеллекта, Сумма контракта составит $3 млрд. Ранее Nebius заключила контракт с Microsoft на сумму до $19,4 млрд, для реализации которого компании потребовалось выпускать дополнительные акции и облигации на сумму $4,2 млрд.

Контракт Nebius с Meta

Компания Nebius (бывшая международная часть Yandex) сообщила о заключении соглашения с корпорацией Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, признана экстремистской в России) о предоставлении доступа к инфраструктуре искусственного интеллекта (ИИ). Сумма контракта составляет $3 млрд, он будет действовать в течение 5 лет.

Это уже не первый контракт Nebius с крупными западными корпорациями. В октябре 2025 г. Nebius заключила контракт с Microsoft на сумму $17,4 млрд относительно аренды графических процессоров (GPU) для вычислений в сфере ИИ. Контракт будет действовать до 2031 г., его сумма может быть увеличена до $19,4 млрд.

Дополнительные инвестиции в Nebius на сумму $4,2 млрд

Для реализации контракта с Microsoft компании Nebius потребовались дополнительные инвестции. Компания разместила 10,8 млн собственных акций класса «А» (одна акция данного класса обладает одним голосом, 5% от общего числа акций) по цене $92,5 каждая. Объем размещения составил $1,15 млрд.

Одновременно компания разместила два транша конвертируемых облигаций объемом $1,58 млрд каждый со сроками погашения в 2030 г. и в 2032 г. Общий объем двух облигационных займов составляет $3,16 млрд общий объем привлеченного акционерного и долгового финансирования — $4,2 млрд.

Как Nebius разделился с «Яндексом»

Компания Nebius зарегистрирована в Нидерландах и ранее называлась Yandex. В 2011 г. она провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq и на Московской бирже. В 2022 г. Nasdaq приостановил торги акциями Yandex, в связи с чем компания приняла решение уйти из России.

Фото: Kremlin.ru Аркадий Волож получил контракт на $3 млрд

В 2024 г. российское подразделение Yandex — МКПАО «Яндекс» — было продано консорциуму инвесторов за 475 млрд руб. К настоящему моменту приобретенная данным консорциумом доля была распределена между «Фондом менеджеров»( представляет интересы топ-менеджеров «Яндекса»), группой «Интеррос» Владимира Потанина, структурами совладельца нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова, основателем Leta-IT Company Александром Чачавой и гендиректором специализированного депоизитария «Инфинитум» Павлом Прессом.

У Yandex остались различные стартапы: стартап в области графического ИИ Nebius, старт-ап в области генеративного интеллекта Toloka, разработчик беспилотного транспорта Avride и образовательная платформа TripleTen, а также доля в разработчике СУБД ClickHouse. Сама компания была переименована в Nebius. Nasdaq возобновила торги ее акциями, также к руководству Nebius вернулся ее основной акционер, основатель «Яндекса» Аркадий Волож.

Финансовые показатели Nebius

Nebius занялась строительством ЦОД (центры для обработки данных) в США, Франции и Великобритании. Выручка компании в 2024 г. составила $117,5 млн, скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) имел отрицательное значение - минус $266,4 млн, скорректированный чистый убыток — $282,9 млн.

В III квартале 2025 г. выручка Nebius составила $146,1 млн, скорректированный показатель EBITDA имеет отрицательное значение — минус $5,2 млн, скорректированный чистый убыток — $100,4 млн.За 9 месяцев 2025 г. выручка Nebius составила $302,1 млн, скорректированынй показатель EBITDA имеет отрицательное значение - минус $79,9 млн, скорректированный чистый убыток — $273,7 млн.

Партнерство Nebius с Uber и фондом Джеффа Безоса

В мае 2025 г. Nebius сообщила о привлечении инвестиций в Toloka. Среди новых инвесторов проекта значатся фонд Bezos Expeditions миллиардера Джеффа Бэзоса (Jeff Bezos) и технический директор Shopify Михаил Парахин. Nebius перестала быть контролирующим акционером Toloka, однако остается владельцем наибольшей экономической доли в проекте.

В октябре 2025 г. Nebius сообщила о совместных инвестициях с американским такис-агрегатором Uber в Avride на сумму $375 млн. Avride уже сотрудничает с Uber в части роботизированной доставки еды из ресторанов в ряде американских городов. До конца 2025 г. запланирован запуск в США робо-такси Uber на базе технологий Avride.