Nvidia завершила $7 млрд сделку по приобретению Mellanox

Nvidia объявила о завершении сделки по приобретению компании Mellanox Technologies, стоимость которой составила $7 млрд. Сделка, анонсированная 11 марта 2019 года, объединяет двух мировых гигантов в области высокопроизводительных и ЦОД-вычислений. Опыт Nvidia в области вычислений в сочетании с передовыми сетевыми технологиями Mellanox позволят заказчикам повысить производительность и эффективность использования вычислительных ресурсов и снизить операционные расходы.

«Все более широкое применение ИИ и аналитики данных изменяет подход к вычислениям и архитектурам ЦОД, - сказал Дженсен Хуанг (Jensen Huang), учредитель и генеральный директор Nvidia. - С приобретением Mellanox у Nvidia появился весь комплекс технологий – от вычислительных до сетевых, от процессоров до программного обеспечения, а также возможности масштабирования для создания ЦОД нового поколения. Наш совместный опыт и поддержка партнеров по экосистеме позволят удовлетворить существующий спрос на потребительские интернет-сервисы, а также внедрять алгоритмы ИИ и ускорять работу с данными в облаке в сфере робототехники».

Эял Уолдман (Eyal Waldman), учредитель и генеральный директор Mellanox, отметил: «Это мощная, взаимосвязанная комбинация культур, технологий и амбиций. Мы с энтузиазмом смотрим на многие будущие возможности. С переходом компании Mellanox в новую замечательную стадию своего развития мы продолжим предлагать передовые решения и инновационные продукты нашим клиентам и партнерам. Мы с нетерпением ждем появления продуктов и решений Nvidia на наших рынках и продуктов и решений Mellanox на рынках Nvidia. Вместе наши технологии послужат основой для лучших вычислительных платформ и платформ хранения данных, где бы они ни потребовались».