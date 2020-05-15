Acronis и команда Toyota Gazoo Racing стали партнерами в сфере искусственного интеллекта

Acronis объявил о новом технологическом партнерстве. Компания стала официальным партнером гоночной команды Toyota Gazoo Racing в области искусственного интеллекта. Acronis будет разрабатывать решения искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы помочь команде улучшить свои результаты как на гоночном треке, так и вне его.

Имя Toyota является синонимом автоспорта и гонок на выносливость, именно в этом виде соревнований известная японская марка достигла в последние годы высочайших результатов: в 2014 г. престижный чемпионат мира по гонкам на выносливость выиграли гонщики Энтони Дэвидсон (Anthony Davidson) и Себастьен Буэми (Sebastien Buemi), а недавно, в 2018–2019 гг., Буэми разделил триумф со своими партнерами – Фернандо Алонсо (Fernando Alonso) и прославленным японским гонщиком Кадзуки Накадзимой (Kazuki Nakajima).

Чемпионат мира по гонкам на выносливость является одним из самых престижных соревнований, его гонки проходят на известнейших мировых треках, таких как Сильверстоун, Фудзи, Себринг, Спа-Франкоршам и, конечно, 24 часа Ле-Мана. Именно на этой легендарной площадке спортсмены Toyota одержали две последние победы и с нетерпением ждут возможности в этом году в третий раз подряд стать победителями на автомобиле TS050 Hybrid.

Специалисты Acronis предоставят Toyota Gazoo Racing свои знания и опыт в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта для обработки большого количества данных о гонках при создании автомобилей. Acronis также поможет с анализом данных аэродинамической трубы, что позволит ускорить проекты, связанные с аэродинамикой, для всей линейки гоночных автомобилей команды.

Команда экспертов по ИИ, ведущая в Acronis инновационную работу в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения, занимается также разработкой передовых технологий киберзащиты, позволяющих обеспечить защиту любых задач и отразить кибератаки. Acronis помогает своим партнерам и клиентам из разных стран мира обеспечивать сохранность, доступность, конфиденциальность, подлинность и безопасность задач (SAPAS). Во время вспышки COVID-19 Acronis также помогает своим партнерам организовать удаленную работу и сохранить «хорошую киберформу».

«Мы с большим воодушевлением относимся к участию Acronis в подготовке команды Toyota Gazoo Racing к чемпионату мира по гонкам на выносливость. В автоспорте главное – это высокий результат, а наше партнерство с Acronis позволит внедрить решения искусственного интеллекта и машинного обучения, которые расширят возможности нашей команды при создании гоночных автомобилей, что даст нам желанное конкурентное преимущество. Мы надеемся, что сотрудничество с Acronis принесет нам успех в этом году», — отметил Роб Лейпен (Rob Leupen), Управляющий директор европейского подразделения Toyota Gazoo Racing.

«Компания Acronis продолжает внедрять стандарт #CyberFit. Наши технологии идеально подходят для того, чтобы помочь командам-участницам гонок обеспечить защиту своих данных, приложений и систем в любой среде с помощью новейших разработок в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения. Мы очень гордимся тем, что стали официальным партнером Toyota Gazoo Racing, и надеемся на продолжительное успешное партнерство с командой», — сказал Сергей Белоусов, основатель и генеральный директор Acronis.