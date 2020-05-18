Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

МТС поможет крупному бизнесу с облачным резервным копированием

ПО Софт Бизнес Облака

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил о расширении линейки сервисов для облачного резервного копирования. Провайдером CloudMTS запущено многофункциональное решение на основе технологий Commvault, разработчика решений для обеспечения непрерывности бизнеса. Крупные корпоративные клиенты оптимизируют работу с данными, обеспечат бесперебойность бизнеса и снизят затраты на хранении данных.

Решение позволяет делать резервные копии всех широко используемых операционных систем, платформ виртуализации, баз данных и ПО. Новый сервис будет востребован крупными компаниями, которые работают с большими объемами данных и имеют развитую филиальную сеть. Среди них: организации из финансового, производственного, нефтегазового и телекоммуникационного секторов.

Благодаря возможности сжатия данных, сервис на 70% уменьшает объем резервных копий в облаке. В среднем на треть снижаются затраты: требуется меньший объем ИТ-ресурсов в облаке по сравнению с физическим хранилищем. Решение дает возможность гранулярного восстановления при работе с большинством баз данных и приложений. Это позволяет восстанавливать отдельные файлы, электронные письма и документы без воссоздания всей системы. Сервис обеспечивает целостноcть и согласованность данных в процессе восстановления из копий.

«Сейчас многие компании испытывают большие нагрузки на ИТ-инфраструктуру. Резервное копирование обеспечивает непрерывность и надежность работы бизнес-систем. Это неотъемлемая часть работы с данными, которая крайне важна для крупных компаний с большим числом разных ИТ-систем. С запуском решения на основе технологий Commvault мы расширяем линейку бэкап-сервисов CloudMTS. Решение подойдет компаниям, которые работают с большими массивами данных и хотят консолидировать свои средства резервного копирования и восстановления данных», — сказал директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

Резервное копирование в облако осуществляется из любого места: из собственной облачной инфраструктуры CloudMTS, частного или публичного облака любого провайдера, с локальных площадок или арендованных дата-центров. Для повышения надежности решение позволяет осуществлять резервное копирование сразу в несколько дата-центров МТС. Безопасность данных обеспечивается использованием собственной отказоустойчивой инфраструктуры, защищенных каналов и протоколов передачи данных, также возможностью самостоятельного шифрования клиентами своих данных.

Услуга доступна в облаке CloudMTS в формате подписки. Стоимость зависит от объема переносимых данных и типа объекта, для которого проводится резервное копирование. Например, стоимость копирования для одной рабочей станции 980 руб. в месяц. Настройку и сопровождение сервиса можно получить «под ключ». В рамках направления Professional & Managed Services специалисты провайдера осуществят настройку политик резервного копирования, установят и будут поддерживать работу сервера и агентов Commvault.

Другие материалы рубрики

Минобороны под покровом тайны покупает компьютеры на «Эльбрусах» за 195 миллионов

Главный поставщик процессоров Huawei прекратил прием заказов по приказу США

Китай грозит разорить Apple, Qualcomm, Cisco и Boeing из-за санкций против Huawei

Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

Минкомсвязи хочет по-крупному субсидировать онлайн-образование. Минфин раскритиковал эту идею

Власти дадут «Билайну», «Мегафону» и «Ростелекому» полмиллиарда ради нормального интернета в последнем регионе, где его нет

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие умные весы с диагностикой: хиты продаж

Лучшие широкоформатные мониторы: выбор ZOOM

Обзор камеры наружного видеонаблюдения IMOU Bullet Lite 2MP

Обзор терминала для сбора данных АТОЛ Smart.Pro

Показать еще

Наука

Zoom-истощение — новый бич современности

Суперманевренный дрон копирует комара

Новому реактивному двигателю не нужно топливо

Самозаживляющийся полимер восстановился без внешней помощи
Показать еще
Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Тема месяца

Как подобрать ноутбук для удаленной работы в СМБ-сегменте

Многие организации меняют свой основной вид деятельности, уходя в онлайн

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Как китайский гигант растет под американскими санкциями