Завершился прием проектов в первый набор акселератора Glorax Infotech

Акселератор проектов в сфере недвижимости Glorax Infotech завершил первый этап приема заявок от перспективных стартапов. За 2,5 месяца аналитики и эксперты оценили более 80 проектов из 11 городов России и стран СНГ, предлагающих решения в области Proptech.

Команды, прошедшие первый отборочный этап, презентуют свои разработки инвесторам – лучшие получат финансирование и возможность пилотного внедрения на действующих строительных проектах и объектах недвижимости.

Наиболее популярный сегмент предлагаемых стартапами проектов – это автоматизация процессов и повышение уровня сервиса при взаимодействии с клиентами (40% заявок). Среди них эксперты акселератора выделили как наиболее перспективные ИТ-решения для проведения онлайн-демонстраций и онлайн-продаж недвижимости (10%), и ИТ-инструменты для создания «умного дома» (7%), полного цикла ремонта и его кастомизации (7%), внутренней безопасности (3%).

В то же время в рамках первого набора поступило сравнительно немного заявок от проектов, в основе которых есть технологии, связанные с искусственным интеллектом, машинным обучением, большими данными. Хотя, по оценкам экспертов, рынок сейчас особенно нуждается именно в решениях на основе этих технологий, позволяющих автоматизировать и роботизировать ряд ключевых процессов в строительстве. Также в акселератор поступило небольшое количество проектов, предлагающих работающие uber-модели в строительстве – единые платформы для взаимодействия застройщика с конечными подрядчиками, позволяющие оцифровать все процессы.

Отобранные экспертами команды презентуют свои решения перед инвесторами 21-22 мая. Второй набор заявок продолжится на сайте Glorax Infotech. Всего до конца 2020 г. акселератор Glorax Infotech, который входит в Glorax Group, и выделяет на финансирование перспективных проектов до 1 млрд руб., проведет четыре набора.

В приоритете будут проекты в перспективных для отрасли направлениях: цифровизация недвижимости (Proptech), умные города и здания, экономика совместного использования недвижимости, строительная индустрия (Contech), а также цифровые финансовые инструменты (Fintech), которые связаны со сферой недвижимости.

«Мы видим глобальную проблему в том, что как российский, так и мировой рынок недвижимости не оцифрован и не стандартизирован, что влечет за собой мошеннические операции, сложности с международными сделками, невозможность проведения сделок быстро и удаленно. Именно поэтому рынок недвижимости остро нуждается в инновационных решениях», – сказал руководитель акселератора Андрей Биржин, основатель инвестиционной группы Glorax Group.