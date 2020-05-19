Huawei, Intel и SAP вместе работают над разработкой решений в области интеллектуальных вычислений

Разработка и внедрение новых технологий, таких как искусственный интеллект, облачные и интеллектуальные вычисления, набирает обороты на предприятиях во всем мире. Повсеместная реализация цифровой трансформации существенным образом меняет спрос на технологии, предоставляемые поставщиками услуг. Изменение поведения пользователей способствует эволюции бизнес-моделей, значительно повышая требования к сервисам. Таким образом, каждому предприятию необходим индивидуальный подход. Однако одной ИКТ-компании не под силу справиться со всеми задачами, которые ставит перед собой каждое предприятие. Поскольку сотрудничество очень важно для продвижения инноваций, технологические компании должны расширять стратегические партнерства, которое обеспечит успешную и устойчивую цифровую трансформацию не только для клиентов, но и для самих компаний.

Компания Huawei является ярым сторонником партнерского взаимодействия. В течение последних десятилетий Huawei сотрудничает с различными организациями по созданию решений во многих областях. Одним из основных партнеров Huawei является Intel, поскольку обе компании предоставляют широкий спектр решений для клиентов. Технологические гиганты имеют одну общую интересную особенность — компании вкладывают значительные средства в исследования и разработки, в результате которых рождаются инновации. Помимо того, что каждая из этих компаний работает на пределе возможностей, они тесно сотрудничают по вопросам непрерывной модернизации аппаратных платформ и обновления программного обеспечения, чтобы обеспечить максимально эффективное функционирование оборудования.

Одним из наиболее ярких примеров является линейка продуктов FusionServer. В 2019 г. линейка FusionServer была расширена до FusionServer Pro с целью удовлетворения требований к интеллектуальной трансформации центров обработки данных. Следующий этап обновления был осуществлен в начале 2020 г., в результате которого вся серия FusionServer Pro была переведена на новейшие процессоры Intel Cascade Lake Refresh. Полная серия включает в себя стоечные, высокоплотные, гетерогенные блейд-серверы и серверы для критически важных приложений, благодаря чему клиенты могут выбрать новейшие продукты и решения, наиболее подходящие для конкретных сценариев.

На самом деле, компании Huawei и Intel сотрудничают давно и продолжают развивать свои партнерские отношения. За последнее десятилетие компания Huawei поставила более 4,31 млн серверов x86, и это число продолжает расти. Несмотря на некоторые взлеты и падения в 2019 г., поставки серверов в этом году уже достигли 746 тыс. штук, благодаря чему компания Huawei занимает пятое место на мировом рынке. Это еще раз доказывает, что партнерство играет очень важную роль, так как совместные усилия позволяют каждому из партнеров пережить тяжелые времена.

Кроме того, сотрудничество — это обмен знаниями и опытом. Компания Intel выпустила память AEP — первое поколение энергостойкой памяти для центров обработки данных, удовлетворяющую потребности клиентов в отличие от дорогих модулей DRAM небольшой емкости. В прошлом году Huawei применила AEP в своих основных продуктах, а также в решениях SAP HANA. Недавно Huawei и Intel расширили количество продуктов, в которых может быть использовано второе поколение постоянной памяти.

Решения HANA — еще один продукт, созданный в результате надежного партнерства и обмена опытом. В 2012 г. компания SAP объявила Huawei своим первым глобальным техническим партнером. А в следующем году было выпущено первое совместное сертифицированное решение Huawei SAP HANA, которое объединило наработки SAP в области обработки данных и высокопроизводительную аппаратную платформу Huawei.

Продолжая развивать свое сотрудничество, в 2017 г. Huawei и SAP создали совместный инновационный центр в Шэньчжэне, в котором была разработана высококачественная система HANA, основанная на процессорах KunLun собственного производства Huawei. В прошлом году компании подписали еще один договор о намерениях в рамках реализации проекта Galileo для отраслевых решений. Потенциал этого проекта огромен, он открывает безграничные возможности.

В условиях постоянной потребности в развитии технологий партнерское взаимодействие необходимо. Однако компания Huawei старается также совершенствовать и собственные возможности. Это гарантирует компании непрерывную поддержку партнеров и клиентов, обеспечивая устойчивое снабжение и стабильные поставки по различным направлениям деятельности.

Для организации каналов поставок Huawei создала центры снабжения по всему миру. Материальные базы в Европе, Мексике, Дубае, Бразилии и Китае формируют разветвленную сеть поставок. Даже в критических условиях вспышки коронавируса компания Huawei обеспечивает двухнедельный срок поставки стандартных конфигураций в ключевые регионы, стараясь непрерывно выполнять заказы клиентов.

Залогом стабильности поставок компании Huawei — как материалов, так и продуктов — является резервирование и использование имеющихся в наличии компонентов. Запчасти приобретаются заблаговременно или непосредственно производятся самим технологическим гигантом. Стабильность производства обеспечивает независимое функционирование всего технологического процесса от изготовления компонентов до выпуска полного комплекта оборудования. С помощью системы управления элементами основных направлений деятельности компания Huawei способна легко удовлетворить потребности в поставках в любое время.

Недавно Huawei объявила о своем дальнейшем сотрудничестве с компаниями Intel и SAP, в том числе по вопросам модернизации серии FusionServer, которая будет работать на процессорах Intel Xeon Scalable второго поколения. Эти процессоры станут единой сбалансированной основой для беспрецедентного масштабирования, что позволит оптимизировать производительность, сетевое взаимодействие, память, дисковое пространство и структуру продуктов, способных поддерживать современные и будущие корпоративные приложения. Кроме того, компания Intel предлагает технологию Deep Learning Boost, позволяющую ускорить интеллектуальную обработку данных, чтобы предприятия могли запускать приложения со встроенным искусственным интеллектом или независимыми платформами.

Как сказал ранее основатель компании Huawei Жэнь Чжэнфэй: «Только благодаря открытому сотрудничеству мы сможем удовлетворить спрос и предоставим большему кругу людей возможность пользоваться новыми выгодными технологиями при меньших затратах. Для этого нужны продуманные коллективные усилия. Huawei стремится привлечь больше партнеров для совместной работы и расширить экосистему для общего блага в мировом масштабе».