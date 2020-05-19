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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» локализует свое производство в Швейцарии

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Профотек» локализует в Швейцарии производство оптических трансформаторов для экспорта продукции на рынки Европы и Северной Америки. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Соглашение между столичным предприятием и компанией Condis SA будет подписано в следующем году сроком на пять лет с возможностью пролонгации. Также в Швейцарии откроется сервисный центр поддержки потребителей.

«В прошлом году объем экспорта столичной промышленности составил27,8 млрд долларов, это почти на 32% больше, чем годом ранее. Доля Москвы в общем объеме российского экспорта – более 43%, в том числе 20% приходится на несырьевой неэнергетический экспорт. Конечно, пандемия отразилась на международных проектах, но не парализовала их. Например, предприятие «Профотек» и швейцарский производитель оборудования для энергетики компания Condis SA договорились о расширении сотрудничества. В рамках соглашения предусмотрена локализация сборки трансформаторов на территории Швейцарии. Выпущенная продукция под совместным брендом Condis-Profotech будет поставляться на рынки Европы и Северной Америки», – сказал Александр Прохоров.

Компания «Профотек» стала резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» два года назад. По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дёгтева, за это время предприятие существенно расширило географию дистрибьюции.

«На территории особой экономической зоны компания «Профотек» создает магнитно-чувствительное оптическое волокно, осуществляет разработку, производство и эксплуатационное обслуживание электронных трансформаторов тока и напряжения. Компания сотрудничает с компанией Condis SA более трех лет. За это время отечественная продукция экспортировалась на рынки Италии, Франции, Швейцарии, Нидерландов, Финляндии. Сейчас в рамках совместного проекта с Condis SA резидент в течение года реализует поставку инновационных оптических трансформаторов в Канаду», – сказал Геннадий Дёгтев.

«Профотек» – участник национального проекта «Цифровая подстанция», реализуемого в консорциуме с другими отечественными производителями. В планах компании – освоить рынки Китая, Бразилии, Вьетнама.

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