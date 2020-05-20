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«ВТБ лизинг» планирует поставить «Ростелекому» оборудование на 2,7 млрд рублей

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком

В апреле 2020 г. «ВТБ лизинг» заключил с группой компаний «Ростелеком» пул лизинговых сделок на поставку сетевого и серверного оборудования стоимостью 1,4 млрд руб., также в ближайшее время будут подписаны договоры лизинга еще на 1,3 млрд руб.

В соответствии с контрактами «ВТБ лизинг» профинансирует комплексную закупку систем хранения данных, а также широкого перечня телекоммуникационного и ИТ-оборудования. Большая часть техники передается для обеспечения оказания услуг по государственным контрактам в рамках проектов цифровизации экономики России. Срок лизинга составляет пять лет, все сделки заключаются с нулевым авансовым платежом.

«ВТБ лизинг» сотрудничает с «Ростелекомом» и его дочерними компаниями с июня 2019 г. С этого времени компания передала группе оборудование на сумму 4,8 млрд руб. с НДС сроком на пять лет.

По объему нового бизнеса и размеру портфеля в сегменте телекоммуникационного оборудования, оргтехники и компьютеров «ВТБ лизинг» занял вторую строчку отраслевого рейтинга, подготовленного агентством «Эксперт РА» по итогам 2019 г. Компания занимает 26% этого рынка.

«Мы рады сотрудничать с "Ростелекомом", который включен в перечень системообразующих предприятий страны, в рамках стратегически важных задач. В сегодняшней непростой ситуации мы продолжаем финансировать национальные проекты и поставлять оборудование для их реализации. Благодаря выстроенным процессам непрерывности деятельности и системе коммуникации даже в условиях пандемии мы находим способы поддержать бизнес наших клиентов и обеспечить их необходимыми ресурсами», — сказал генеральный директор ГК «ВТБ лизинг» Дмитрий Ивантер.

«Применение лизинговых инструментов и сотрудничество с "ВТБ лизинг" позволяют "Ростелекому" находить сбалансированные решения при реализации инвестиционных проектов в области цифровизации крупных корпоративных и государственных клиентов. Нам удалось оперативно перевести взаимодействие между компаниями в цифровой формат и продолжить заключение сделок в дистанционном режиме. Это важно, так как востребованность решений и сервисов «Ростелекома» со стороны наших клиентов только увеличилась в период пандемии, и компании нужно оперативно принимать меры по развитию сетей и инфраструктуры», — отметил старший вице-президент, финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.

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