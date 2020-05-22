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Mail.ru Group объявила о новых назначениях в топ-менеджменте

Бизнес Кадры

Mail.ru Group объявила о новых назначениях в топ-менеджменте компании. Новым директором сервиса объявлений «Юла» будет Юрий Новиков. До этого он занимал должность директора по монетизации проекта, а также руководил сервисом поиска работы и соискателей Worki, входящим в подразделение «Юлы».

Основатель «Юлы» Егор Абрамец перешел на должность вице-президента по рекламным технологиям Mail.ru Group. Новиков и его команда продолжат работать над направлением классифайдов под руководством Абрамца, а он сам в новой должности сфокусируется на развитии департамента рекламных технологий.

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group, сказал: «Команда "Юлы" в 2019 г. сделала множество масштабных запусков, включая истории и первые в мире видеозвонки среди классифайдов, а Worki интегрировались во "Вконтакте". Это привело к росту обоих проектов, и назначение Юрия закрепит уверенность в интенсивном масштабировании. Егор в новой роли сможет полностью посвятить себя развитию рекламных технологий, при этом сохранив за собой руководство вертикалью классифайдов».

Егор Абрамец, вице-президент по рекламным технологиям Mail.ru Group, сказал: «Я доверяю Юре руководство проектом — мы уже доказали технологическое лидерство, пора занимать лидирующие позиции и по доле рынка, и у Юры есть весь необходимый для этого опыт. Я погружен в рекламу — сейчас бизнесу как никогда нужны новые и более эффективные инструменты для работы с клиентами и привлечения пользователей».

Юрий Новиков, директор «Юлы», сказал: «Егор задал высокую планку работы, и мы намерены ее поддерживать, занять ведущие позиции и продолжить менять рынок классифайдов в России».

До присоединения к команде «Юлы» в начале 2019 г. Новиков четыре года работал в «Авито», где возглавлял B2C-направление. За время его работы в «Юле» проект показал двукратный рост выручки по итогам 2019 г. — до 2,1 млрд руб.

С сентября 2019 г. Егор Абрамец возглавлял департамент рекламных технологий Mail.ru Group, сохраняя пост руководителя «Юлы». За это время во «Вконтакте» появилось продвижение с мобильных, статистика страниц для бизнеса и продвижение личных страниц, а в myTarget — автоподбор синонимов для контекстного таргетинга, формат кредитных кнопок на «Юле» и обновленная технология поиска похожих пользователей (look-alike). В конце марта «Вконтакте» начала удваивать бюджеты рекламодателей в рамках поддержки малого и среднего бизнеса и за полтора месяца уже потратила на это более 62 млн руб.

Сервис объявлений «Юла» был основан в октябре 2015 г., и уже спустя два года приложение «Юлы» вошло в топ-5 наиболее скачиваемых на iOS. С самого запуска сервис делал ставку на технологическое лидерство на рынке. В мае 2017 г. «Юла» стала первым классифайдом в России с безопасными платежами и доставкой между пользователями, а осенью 2019 г. первой запустила бесплатные аудио- и видеозвонки внутри приложения. В мае 2019 г. к «Юле» присоединился сервис быстрого поиска работы и сотрудников Worki. По итогам 2019 г. месячная аудитория «Юлы» составила 27 млн человек.

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