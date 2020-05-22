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«Ростелеком» купит российского производителя интеллектуальных транспортных систем

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком

«Ростелеком» через свою дочернюю компанию «Башинформсвязь» заключил юридически обязывающее соглашение о приобретении 51% долей компании «Войслинк» — российского производителя на рынке автоматизированных систем управления дорожным движением в России.

«Войслинк» оказывает широкий спектр услуг в сфере информационных технологий и системной интеграции, являясь вендором периферийного оборудования и программного обеспечения для интеллектуальных транспортных систем и системным интегратором крупных инфраструктурных проектов «Умный (Безопасный) город».

«Покупка “ВойсЛинка” — важное приобретение с точки зрения развития системы цифровых смарт-сервисов “Ростелекома”. Они показывают двухзначный темп роста в структуре выручки компании и являются локомотивом роста нашего бизнеса с большим потенциалом дальнейшего расширения. С приобретением “Войслинка” у “Ростелекома” укрепятся позиции на рынке проектов “Умный/Безопасный город”, расширится кадровый потенциал за счет экспертизы в области проектирования и строительства интеллектуальных систем управления дорожным движением, откроются новые возможности допродажи современных смарт-решений текущих клиентам, а также в рамках участия в федеральной программе “Безопасные дороги”», — отметила старший вице-президент «Ростелекома» Анна Шумейко.

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