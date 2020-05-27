SkillFactory, «Вконтакте» и hh.ru запускают первый в России интернет-колледж

Edtech-компания SkillFactory при поддержке «Вконтакте» и hh.ru запускает первый в России интернет-колледж. В нём будут бесплатно обучать основам популярных интернет-профессий, что позволит людям, оказавшимся в сложной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, повысить свою востребованность на рынке труда.

Основные курсы в нём будут бесплатными: проект создан, чтобы помочь с профессиональной переподготовкой людям, потерявшим работу на фоне пандемии. Обучение смогут пройти до 500 000 человек.

Формат обучения позволяет в сжатые сроки овладеть востребованными на рынке навыками и начать на них зарабатывать.

Обучение будет проходить на базе чат-бота и видеоплатформы «Вконтакте». Помощь с профориентацией и трудоустройством окажут эксперты hh.ru.

Создатели интернет-колледжа планируют обучить до 500 000 человек в период с 8 июня до конца августа: всё это время курсы по основным специальностям будут бесплатными. Проект рассчитан на широкую аудиторию и может стать примером самого массового обучения основам профессий за всю историю российского онлайн-образования.

В интернет-колледж сможет поступить любой желающий вне зависимости от возраста, профессионального стажа и опыта работы. Обучение можно пройти по одной из пяти специализаций: маркетинг в социальных сетях, копирайтинг, дизайн на Tilda, вёрстка, онлайн-продажи. Формат обучения — интенсивный онлайн-марафон в сообществе SkillFactory «Вконтакте»: задания присылает чат-бот, а лекции проходят в формате прямых трансляций и видеозаписей. Это позволит максимально широкой аудитории овладеть базовыми знаниями и навыками по нужной специализации в короткий срок и выйти на рынок труда в новом качестве. Продолжительность курса составит 10 дней, после чего все успешно завершившие учёбу студенты получат экспертную помощь в составлении резюме и портфолио от партнера проекта — hh.ru.

Учебная программа интернет-колледжа разработана образовательной компанией SkillFactory с использованием достижений педагогического дизайна и эффективных методик онлайн-обучения. На курсах SkillFactory по аналитике данных, Data Science, программированию и другим специализациям прошли обучение уже более 10 тысяч человек.

«Вконтакте» будут проходить вебинары и видеоуроки по всем специальностям. Также VK предоставляет проекту информационную поддержку и практическую базу для курса по SMM: студенты будут обучаться на тренировочных рекламных кабинетах соцсети.

Крупнейшая в России платформа онлайн-рекрутинга hh.ru предоставляет экспертную поддержку на этапе профориентирования, а также делится актуальными данными о вакансиях по полученным профессиям и предоставляет участникам специальные условия на сервисы «Карьерные консультации» и «Готовое резюме».

Первый поток стартует 8 июня, заявку на участие в нём необходимо оставить в период с 25 мая по 7 июня и дождаться ответа о зачислении на курс. Первый день занятий будет посвящен профориентации, остальные 9 дней - освоению теории и интенсивным практическим занятиям в рамках выбранной специализации.

Александр Ерошкин, директор и сооснователь SkillFactory, отметил: «Этим проектом мы хотим помочь людям, оказавшимся сейчас в сложной ситуации. Интернет даёт большие возможности для трудоустройства и переквалификации, и наша задача - открыть их как можно большему числу нуждающимся в этом людей. Разумеется, мы не обещаем, что за 10 дней в интернет-колледже человек станет высококлассным профессионалом - это невозможно. Но он получит базовые знания и навыки и будет одной ногой в рынке. Для тех, кто пострадал от пандемии и потерял работу, обучение в колледже станет хорошей отправной точкой для переквалификации и поиска новой работы или фриланса».

Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru, сказала: «Пандемия и сопровождающие ее события придали мощный импульс цифровизации экономики, бизнеса, и показали, что именно «цифровые» профессии наименее уязвимы на рынке труда и их востребованность будет только расти. За последние месяцы мы увидели, насколько сильно выросла потребность в тех сотрудниках, чья работа связана с онлайн-технологиями и продвижением. Мы рады поделиться нашей экспертизой и поддержать всех, кто поступит в интернет-колледж SkillFactory, в получении новых полезных навыков и последующем поиске интересной работы на hh.ru, которой на самом деле много».