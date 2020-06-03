«Ланит омни» стала частью компании «Норбит»

«Норбит» завершила процесс объединения с «Ланит омни», разработчиком облачных сервисов RightWay для управления потребительским поведением (обе компании входят в группу «Ланит»). Благодаря слиянию, «Норбит» расширяет продуктовый портфель CRM-практики и усиливает экспертизу в сфере MarTech-решений для розницы, FMCG и e-commerce. В новом статусе «Ланит омни» сохраняет свой бренд и команду.

«Ланит омни» продолжит развитие продуктовой линейки RightWay для автоматизации маркетинга. Синергия с командой «Норбит» позволит оптимизировать процессы разработки, ускорить вывод на рынок новых сервисов, нарастить клиентскую базу и расширить географию продаж.

Линейка RightWay включает в себя сервис управления программами лояльности (RightWay CRM), платформу управления пользовательскими данными и построения Customer Journey Map (RightWay DMP), решение для визуализации и анализа клиентских данных (RightWay Analytics) и упрощенную версию программы лояльности (RightWay Lite). Среди клиентов «Ланит омни» – торговые сети (food и non-food), FMCG-производители и другие B2C-компании.

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», сказал: «Сегодня рынок MarTech-решений является одним из самых перспективных во всем мире: применение таких решений позволяет заказчикам наращивать продажи и прибыль даже на «зрелых», насыщенных рынках. Сейчас, в условиях самоизоляции и развития дистанционных каналов взаимодействия с покупателями, интерес к таким решениям будет только расти. Уверен, что опыт объединенной команды в сфере автоматизации массовых продаж и маркетинга, применении технологий машинного обучения, управления разработкой и выводом на рынок новых продуктов позволит нам занять лидирующие позиции в этом сегменте рынка».

Максим Захир, генеральный директор «Ланит омни», отметил: «Объединение команд «Ланит омни» и «Норбит» – важное событие с точки зрения развития направления бизнес-приложений в группе компаний ЛАНИТ. Текущая ситуация на рынке требует от розницы и FMCG-производителей следовать тенденциям автоматизации, соблюдать принцип омниканальности и таким образом повышать эффективность работы. Совместная экспертиза наших компаний и комплементарные IT-решения помогут нашим клиентам успешно вести бизнес».