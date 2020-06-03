Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Ланит омни» стала частью компании «Норбит»

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

«Норбит» завершила процесс объединения с «Ланит омни», разработчиком облачных сервисов RightWay для управления потребительским поведением (обе компании входят в группу «Ланит»). Благодаря слиянию, «Норбит» расширяет продуктовый портфель CRM-практики и усиливает экспертизу в сфере MarTech-решений для розницы, FMCG и e-commerce. В новом статусе «Ланит омни» сохраняет свой бренд и команду.

«Ланит омни» продолжит развитие продуктовой линейки RightWay для автоматизации маркетинга. Синергия с командой «Норбит» позволит оптимизировать процессы разработки, ускорить вывод на рынок новых сервисов, нарастить клиентскую базу и расширить географию продаж.

Линейка RightWay включает в себя сервис управления программами лояльности (RightWay CRM), платформу управления пользовательскими данными и построения Customer Journey Map (RightWay DMP), решение для визуализации и анализа клиентских данных (RightWay Analytics) и упрощенную версию программы лояльности (RightWay Lite). Среди клиентов «Ланит омни» – торговые сети (food и non-food), FMCG-производители и другие B2C-компании.

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», сказал: «Сегодня рынок MarTech-решений является одним из самых перспективных во всем мире: применение таких решений позволяет заказчикам наращивать продажи и прибыль даже на «зрелых», насыщенных рынках. Сейчас, в условиях самоизоляции и развития дистанционных каналов взаимодействия с покупателями, интерес к таким решениям будет только расти. Уверен, что опыт объединенной команды в сфере автоматизации массовых продаж и маркетинга, применении технологий машинного обучения, управления разработкой и выводом на рынок новых продуктов позволит нам занять лидирующие позиции в этом сегменте рынка».

Максим Захир, генеральный директор «Ланит омни», отметил: «Объединение команд «Ланит омни» и «Норбит» – важное событие с точки зрения развития направления бизнес-приложений в группе компаний ЛАНИТ. Текущая ситуация на рынке требует от розницы и FMCG-производителей следовать тенденциям автоматизации, соблюдать принцип омниканальности и таким образом повышать эффективность работы. Совместная экспертиза наших компаний и комплементарные IT-решения помогут нашим клиентам успешно вести бизнес».

Другие материалы рубрики

Вексельберг продал контроль над «Акадо» своему бывшему сотруднику

ФСБ проводит обыск у гендиректора РВК. Его подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов

Власти в 10 раз увеличат штрафы за утечки персональных данных

Россия стоит на пороге массового бегства ИТ-кадров за рубеж

Правительство включило льготное кредитование ИТ-компаний в план подъема экономики

Власти вносят в Трудовой кодекс регулирование удаленной работы

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые бесполезные аксессуары для смартфонов и планшетов

Как ускорить Wi-Fi в условиях самоизоляции: 5 советов от ZOOM

Как подключить смартфон к телевизору: советы ZOOM

Как правильно установить телевизор и монитор: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика облегчит спасательные операции на море

Новый мировой рекорд скорости интернета. Уже 44,2 Тбит/с!

Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе