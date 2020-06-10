Linxdatacenter вошел в топ-50 поставщиков ИТ для промышленности по версии CNews

Linxdatacenter, международный эксперт в сфере высокотехнологичных решений по хранению данных, облачных сервисов и телекоммуникаций, сообщил о вхождении в рейтинг CNews Analytics: «Крупнейшие поставщики ИТ для промышленных предприятий 2019» в рамках обзора «ИТ в промышленности 2020» издания CNews.

Совокупная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для промышленных компаний в России по итогам 2019 г. составила 72,8 млрд руб.

Аналитики подчеркивают, что промышленные предприятия каждый год становятся все более активными участниками и бенефициарами цифровой трансформации.

Это сказывается на выручке поставщиков ИТ-решений для этого сектора экономики: рост по итогам 2019 г. составил 15%, а прогноз на 2020 г. предполагает сохранение этой динамики.

Компания Linxdatacenter вошла в рейтинг CNews впервые с показателем «Выручка от поставок ИТ-решений для промышленности в 2019 г., включая НДС, ₽ тыс.» в 212 млн руб.

«По мере развития возможностей современных цифровых решений для бизнеса и государства, все больше компаний из разных отраслей обращают свой взгляд на них в перспективе применения в своей практике. Портфолио ИТ-сервисов нашей компании предоставляет широкие возможности для решения множества задач бизнеса любого масштаба и в любой сфере. Промышленное производство, энергетика, отрасль ЖКХ и другие масштабные, стратегически важные направления экономики догоняют более передовые в плане адаптации "цифры" сферы. 2019 г. стал в этом плане переломным для нас: растет не только число запросов на отдельные сервисы от компаний этого сектора, но и их интерес к комплексным решения, кастомизированным под отраслевую специфику. Данная динамика привела к росту числа клиентов из промышленного сектора. Это в значительной степени повлияло на вхождение компании в рейтинг по итогам 2019 г.», – сказала Ольга Соколова, генеральный директор Linxdatacenter в России.

По ее словам, 2020 г., несмотря на все сложности, не повлечет за собой отказ крупных игроков от проведения в жизнь политики цифровизации и автоматизации процессов и ресурсов. Возможно, произойдет корректировка за счет более мелких игроков, но для компаний топ-уровня в перечисленных отраслях отказ от цифровизации уже невозможен.

В свою очередь, это позволяет поставщикам ИТ-ресурсов и далее рассматривать их в качестве одного из ключевых драйверов роста продаж. Кроме того, пандемия скорректировала политику многих компаний в области организации работы, что только нарастит спрос на ИТ-инструменты, применяемые на практике. В частности, это утверждение особенно справедливо в отношении всего комплекса ИТ-решений для удаленной работы, автоматизации рутинных процессов и выполнения задач с повышенным риском для жизни и здоровья.