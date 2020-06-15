CloudMTS помог БелГУ организовать дистанционное обучение студентов

МТС предоставила Белгородскому государственному университету облачные технологии для ведения удаленной образовательной деятельности. На основе облачной платформы CloudMTS работает система электронного обучения БелГУ.

С середины мая 2020 г. Белгородский государственный университет пользуется облачными сервисами МТС для организации дистанционного обучения. На базе облачной платформы запущены системы для электронного обучения, в рамках которых проводятся видеоконференции в онлайн-формате. В настоящий момент в университете проходят онлайн-обучение, сдают сессии и экзамены более 23 тыс. студентов со всей России и из ряда зарубежных стран.

«Наш университет приобрел облачный сервис в связи с ростом потребности получения дополнительных ресурсов для перевода обучения в режим онлайн. Закупка ИТ-оборудования и серверов занимает достаточно длительное время, поэтому использование облака для образовательного процесса стало отличным подспорьем оперативного перевода студентов на дистанционное образование. МТС предоставила нам сервис нужного объема буквально в течение суток, еще несколько часов ушло на перенос в облако необходимых информационных ресурсов. В итоге мы получили отличный сервис для организации онлайн-обучения в течение всего двух суток», – отметил директор департамента развития информационных технологий НИУ «БелГУ» Юрий Банчук.

«Привычные форматы коммуникаций и работы, в том числе в образовательной сфере, претерпевают изменения. Образовательным учреждениям важно внедрять современные практики и технологии для непрерывности обучающей деятельности. Причем переход в онлайн таких важных процессов как образование, требует максимально точных действий и оперативности. Мы готовы предоставлять своим клиентам облачные сервисы в сжатые сроки и гарантируем бесперебойность работы в режиме 24/7», – отметил директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.