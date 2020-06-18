Акселератор Glorax Infotech запускает пилоты со стартапами в сфере недвижимости

В июне 2020 г. акселератор Glorax Infotech (входит в Glorax Group) в рамках первого набора стартапов приступает к реализации пилотных проектов с создателями маркетплейса товаров и услуг по обустройству жилья Rerooms и онлайн-сервиса для сделок с недвижимостью Realty Cloud. После оценки результатов тестирования их бизнес-моделей будет принято решение об инвестировании и дальнейшем масштабировании.

Акселератор Glorax Infotech был создан с целью поиска стартапов, предлагающих инновационные решения для недвижимости, девелопмента и инфраструктурных объектов. До конца 2020 г. на их финансирование будет выделен 1 млрд руб.

В мае 2020 г. завершился первый набор, в котором приняли участие 80 стартапов из 11 городов России. По его итогам инвесторы выбрали проекты Rerooms и Realty Cloud и предложили их создателям реализовать пилоты, в том числе на объектах Glorax Development. Компания Rerooms будет пилотировать проект продажи квартир с ремонтом по индивидуальному дизайн-проекту.

Предварительная экспертная оценка показала, что эти стартапы соответствуют современным потребностям рынка и могут стать частью технологической экосистемы. Пилоты продлятся три месяца. За это время они будут протестированы сразу по нескольким направлениям, что позволит оценить востребованность предлагаемых ими бизнес-моделей и варианты дальнейшего масштабирования.

В рамках пилотов создатели проектов получат возможность поработать совместно с экспертами акселератора, среди которых основатель Glorax Group Андрей Биржин и генеральный директор компании Александр Андрианов.

Онлайн-сервис Rerooms (резидент «Сколково») — это платформа, позволяющая в одном месте заказать индивидуальный дизайн-проект, ремонт, а также купить все материалы и мебель. С помощью сервиса уже выполнено более 5 тыс. дизайнов и ремонтов, а на собственном маркетплейсе присутствует более 500 поставщиков из всех товарных категорий. Создатели – Дмитрий Борисов и Юрий Гольдберг, имеют более 10 лет опыта в собственном инвестиционном бизнесе.

Rerooms развивает с крупнейшими застройщиками новый для рынка продукт: квартиры с ремонтом по индивидуальному дизайн-проекту, что позволяет девелоперам повысить продажи и дифференцировать свое продуктовое предложение от конкурентов.

Ключевые характеристики проекта: позволяет заказать полностью индивидуальный дизайн-проект от 19990 руб.; переводит создание дизайн-проекта, управление ремонтом и покупку всех необходимых товаров в онлайн; стандартизирует все процессы по подбору исполнителей со всей России и несет финансовую гарантию по всем работам, заказанным через сервис.

Онлайн-сервис Realty Cloud позволяет проверять объекты недвижимости на юридическую чистоту, а также обеспечивает безопасность сделки. Сервис проводит проверку данных об объекте и владельцах по открытым источникам и автоматически выдает результат и заключение о безопасности планирующейся сделки. В случае обнаружения незначительных рисков предлагаются способы их снижения. Основатели сервиса, Булат Фазлеев, Александр Лазарев и Радик Шарипов, имеют большой опыт работы в сфере недвижимости и реализации ИТ-проектов.

Основные услуги сервиса: проверка объекта недвижимости на возможные риски; онлайн-заключение сделок (в реализации); оценка недвижимости (в реализации).

«В рамках первого акселерационного отбора мы проанализировали множество проектов, нацеленных на оцифровку различных процессов на рынке недвижимости. На данный момент мы готовы запустить пилотные проекты с двумя наиболее интересными стартапами. Эти проекты соответствуют новым трендам, которые стали особенно актуальны в условиях пандемии и пост-пандемии и имеют все шансы совершить прорыв, изменив привычные модели работы на нашем консервативном рынке недвижимости. Также мы активно продолжаем нашу акселерационную программу и скоро объявим о новых пилотных проектах», — сказал Андрей Биржин, основатель Glorax Group и руководитель акселератора Glorax Infotech.