Qiwi и Совкомбанк объявили о заключении сделки по продаже проекта «Совесть»

Qiwi объявила о заключении соглашения о продаже проекта потребительского кредитования «Совесть» Совкомбанку. В рамках сделки компания намерена переуступить Совкомбанку права требований к клиентам проекта «Совесть» валовой балансовой стоимостью около 9 млрд руб. и чистой стоимостью около 7,6 млрд руб. и получить денежное возмещение по данным требованиям в размере от 6 до 6,5 млрд руб. В дальнейшем Qiwi планирует передать покупателю практически все активы, включая соответствующие бренды и домены. В рамках сделки Совкомбанк намерен сделать предложения по трудоустройству ряду сотрудников проекта «Совесть» и компенсировать Qiwi часть расходов, связанных с увольнениями. Окончательная стоимость передаваемых прав требований и полученных компанией денежных возмещений подлежит оценке, которая должна состояться примерно через месяц; в этот момент, как ожидается, также произойдет закрытие сделки. Документация по сделке включает в себя заверения и гарантии, договорные обязательства и условия закрытия, общепринятые для сделок такого типа.

«Продажа проекта „Совесть“ позволит Qiwi сфокусироваться на стратегических для нас направлениях – обслуживании ключевых клиентских ниш и развитии синергетических продуктов экосистемы нашего платежного бизнеса. С самого начала реализации проекта „Совесть“ мы стремились развивать его по мультибанковской модели, что позволило бы нам масштабировать проект, не принимая на себя все кредитные риски и не обеспечивая собственными силами весь объем фондирования, необходимый для роста. Однако, принимая во внимание как текущую ситуацию, так и некоторые другие факторы, нам не удалось создать мультибанковскую модель, которая была бы экономически выгодной и технологически эффективно реализуемой для всех участников. Проанализировав возможности развития проекта „Совесть“, включая необходимые финансовые вложения для создания полноценного банковского предложения, мы пришли к выводу, что такая стратегия повлечет за собой значительные инвестиции с нашей стороны, увеличит кредитные риски, а также поставит нас в ситуацию острой конкуренции с другими участниками рынка. Мы считаем, что сделка, заключенная нами с Совкомбанком, выгодна всем заинтересованным сторонам. Qiwi сможет сконцентрироваться на развитии продуктового предложения для своей целевой аудитории, включая самозанятых. Наши клиенты продолжат делать свои привычные покупки на условиях беспроцентной рассрочки и получат много новых возможностей от карты „Халва“. Мы убеждены, что с продажей проекта „Совесть“ у Qiwi появится больше возможностей, чтобы сосредоточиться на ключевых клиентских нишах, а также на развитии инновационных технологических платежных решений для своих клиентов и партнеров», — отметил Борис Ким, CEO Группы Qiwi.

«Объединение проектов „Совесть“ и „Халва“ станет по-настоящему win-win проектом, от которого выиграют все: клиенты, магазины-партнеры и банковский рынок в целом. Клиенты „Совести“ получат возможность покупать товары без процентов в 200 тыс. магазинов-партнеров „Халвы“, а также к более длинным срокам рассрочки. Партнеры карты „Совесть“ получат возможность продавать товары в рассрочку 5 млн держателей карт „Халва“, партнеры „Халвы“ получат более 1 млн дополнительных клиентов – держателей карт „Совесть“», а банковский рынок в целом получит более конкурентную среду на рынке потребительского кредитования и кредитных карт», — сказал Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка.