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Открытый вебинар от «Социнтех-Телеком»: «Решения по видеонаблюдению и видеоаналитике от компании Avigilon»

Бизнес

Компания «Социнтех-Телеком» приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в онлайн-мероприятии – Открытый вебинар от «Социнтех-Телеком»: «Решения по видеонаблюдению и видеоаналитике от компании Avigilon».

Дата проведения: 2 июля 2020 г.

Время проведения: с 12:00 — 13:00 (по МСК).

С 1992 года «Социнтех-Телеком» занимает ведущие позиции на рынке телекоммуникаций и решений для безопасности, специализируясь на дистрибьюции и системной интеграции. Сейчас «Социнтех-Телеком» — один из крупнейших авторизованных дистрибьюторов компаний Motorola Solutions и Avigilon, с одной из самых обширных дилерских сетей на российском рынке.

Avigilon (входит в группу Motorola Solutions) — является лидером области и, совместно с Motorola Solutions, предлагает интеграционные решения для обеспечения безопасности, контроля доступа и критических коммуникаций.

В рамках онлайн-форума, мы поговорим о ключевых функциях системы видеонаблюдения Avigilon, обсудим типовые примеры реализованных проектов по всей России, разберем обновления в связи с COVID-19 и новые возможности системы, такие как:

  • Распознавание наличия защитной маски на лице человека
  • Определение безопасной дистанции между людьми
  • Дистанционное определение температуры
  • Возможность отслеживания максимального или минимального количества людей в группе
  • Возможность интеграции системы Avigilon c решениями DMR от Motorola Solutions

Регистрируйтесь на открытый вебинар от «Социнтех-Телеком»: «Решения по видеонаблюдению и видеоаналитике от компании Avigilon», чтобы узнать больше об уникальных обновлениях системы Avigilon, реальных историях внедрения и многом другом.

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