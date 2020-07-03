Финалистами программы Global Pilots стали 18 российских стартапов

Завершилось обучение первого набора программы Global Pilots, организованной Microsoft, EY и Startupbootcamp при поддержке инвестиционного холдинга Altergate и направленной на поддержку российских инновационных стартапов в выходе на международный рынок. 28 мая 2020 г. прошло финальное мероприятие программы Global Pilots Demo Day, на котором 18 стартапов-финалистов выступили с питч-сессиями для потенциальных заказчиков, инвесторов, медиа и широкой публики.

За время программы: девять стартапов договорились о пилотных проектах или находятся на финальных стадиях их согласования; 12 стартапов обсуждают коммерческие проекты с крупными международными компаниями; восемь компаний начали или возобновили переговоры с инвестиционными фондами; семь стартапов получили или расширили гранты на использование облачной платформы Microsoft Azure (Addreality (с новым продуктом Dooh.one), Dasha.AI, O.Vision, Brainsoft, Geoplat, CraftTalk, Skyeer); VCV и Dasha.AI разместились в международных маркетплейсах Microsoft; VCV и NVI Solutions проходят отбор в программу Startupbootcamp Scale Osaka, направленную на запуск пилотных проектов с некоторыми из крупнейших корпораций Японии; 12 компаний стали участниками инициативы EY по работе с приоритетными стартапами и выводу их на международные рынки.

Обучение первого набора началось 10 марта и продлилось 12 недель. 18 марта программа была полностью перенесена в онлайн: все обучение проводилось на платформе Microsoft Teams. За это время более 90 экспертов со всего мира провели обучающие сессии, лекции и мастер-классы на следующие темы: особенности работы с корпоративными заказчиками, построение масштабируемой облачной ИТ-инфраструктуры, формирование партнерской экосистемы, работа с инвесторами, соблюдение международных юридических стандартов (к примеру, GDPR) и многое другое. Основной фокус программы был сделан на содействие стартапам в организации и реализации пилотного проекта с международным заказчиком.

«Для нас Global Pilots – это прекрасная возможность установить новые контакты на зарубежных рынках, так как у нас международный продукт, который легко масштабируется и применим для любого бизнеса – инструмент для автоматизации найма. Наша команда максимально погрузилась в программу и постаралась использовать все возможности, знания и опыт экспертов, нетворкинг, которые предоставили нам коллеги. Было интересно и драйвово. За время участия в программе мы запустили два новых продукта на американском рынке и работаем над их совершенствованием», – сказал Арик Ахвердян, CEO VCV.

«Помощь российским инновационным стартапам в выходе на международные рынки – один из ключевых приоритетов для Microsoft, при этом мы заинтересованы и в дальнейшем долгосрочном партнерстве с участниками программы. Российские проекты традиционно показывают очень высокий уровень инноваций и технологической экспертизы. Наша главная цель совместно с другими организаторами Global Pilots – предоставить им необходимую поддержку и технологии, чтобы развиваться и быть конкурентоспособными», – сказала Кристина Тихонова, президент Microsoft в России.

«Программа Global Pilots прошла очень успешно. Представители международных корпораций, ведущих инвест-фондов и другие независимые эксперты отметили необыкновенно высокий уровень наших участников. EY ставит перед собой долгосрочные цели развития деловой среды и создания экосистемы для быстрорастущих компаний, и поэтому наша работа со стартапами-финалистами будет продолжена. Мы видим в таких предпринимателях будущих партнеров и возможных участников международного конкурса EY “Предприниматель года”», – отметил Александр Ивлев, управляющий партнер EY по странам СНГ.

«Я хочу поблагодарить стартапы, команду организаторов, корпорации и менторов, которые присоединились к программе Global Pilots. Несмотря на серьезные изменения, произошедшие в мире в период проведения программы, мы получили хорошие результаты и продолжим работать со стартапами в будущем», – сказал Ларс Бук, генеральный директор Startupbootcamp в регионе Ближний Восток и Россия.

«На экспертной сессии я обратил внимание на высокий уровень стартапов. Некоторые из них имеют высокий потенциал для международной экспансии. Отличное и нужное начинание, у ребят все должно получиться», – отметил Игорь Калошин, бизнес-ангел, CEO клуба венчурных инвесторов Angelsdeck.

Финалисты: VCV – HR-сервис на основе искусственного интеллекта, который позволяет проводить предварительный отбор резюме, делать автоматизированные звонки кандидату и записывать видеоинтервью с распознаванием эмоций и речи; Dasha.AI – голосовой чат-бот, который может звонить клиентам, предлагать товары, отправлять e-mail и общаться в чате. 98% людей, общавшихся с Dasha, не смогли отличить ее от реального человека; Simformer – платформа для обучения при помощи бизнес-симуляций. Студенты имеют возможность участвовать в различных бизнес-процессах: продажи, HR, маркетинг, финансы; Navigine – платформа позволяет анализировать перемещения посетителей, персонала, транспортных средств на предприятиях, чтобы оптимизировать логистические процессы и повысить эффективность бизнеса; CraftTalk – омниканальный контакт-центр, использующий командную работу искусственного интеллекта и операторов для организации удобного и быстрого сервиса для пользователей через единое окно – чат; Verme – платформа для планирования рабочего времени персонала, позволяющая компаниям с большим количеством линейных сотрудников планировать их количество, автоматически составлять графики работы и т.д.; Kinosk – онлайн-сервис для поиска, аренды, продажи или покупки коммерческого транспорта; BrainSoft – экосистема персональных маркетинговых коммуникаций в торговых центрах с применением искусственного интеллекта и машинного обучения, использующая данные онлайн- и офлайн-трекинга; Skyeer – облачная платформа для контроля и управления объектами промышленного, инфраструктурного, дорожного строительства и горной добычи на основе геопространственных и проектных данных; Addreality – платформа, которая с помощью компьютерного зрения и машинного интеллекта доставляет целевой аудитории персонализированные аудио- и видеосообщения через экраны, видеостены, киоски и аудиорекламу; IREG – онлайн-сервис регистрации авторского права для компаний и индивидуальных пользователей позволяет защищать тексты, изображения, звуки, видео, коды и др.; Fabrique.AI – система потоковой обработки данных в приложениях, требующих принятия решений в реальном времени, таких как контроль качества, предсказание выхода из строя, выявление аномалий, скоринг, персонализация и т.д.; NVI solutions – программный комплекс CYCLOPS анализирует видеопоток, на котором отображен рабочий день сотрудника, и контролирует исполнение им правил техники безопасности и соответствие операций технологии производства; Geoplat – программный комплекс с широким набором алгоритмов на основе искусственного интеллекта для поиска, разведки и разработки месторождений нефти и газа; O.vision – «умная» бесконтактная пропускная система с технологией распознавания лиц для обеспечения безопасности и удобства входа посетителей и сотрудников в бизнес-центры, офисы, на предприятия; Beorg – платформа для распознавания документов и оцифровки изображений с помощью нейросетей и алгоритмов, а также собственная краудсорсинговая платформа с распределенными операторами; Sizolution – сервис для подбора одежды подходящего размера при заказе онлайн.