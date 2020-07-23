МКБ выступил организатором выпуска облигаций ПАО АФК «Система»

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций ПАО АФК «Система». Книга заявок была сформирована 15 июля 2020 г. Объем выпуска составил 10 млрд руб.

Ставка купона была установлена в размере 6,35% годовых. Размещение на Московской Бирже состоялось 22 июля 2020 г. Срок оферты – 2,75 года. Помимо МКБ организаторами выпуска данных облигаций выступили: Газпромбанк, ИФК «Солид» и МТС Банк.

По итогам первых шести месяцев 2020 г. МКБ вошел в Топ-5 организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds. За это время банком было организовано более 40 размещений облигаций крупнейших государственных и частных компаний общей номинальной стоимостью свыше 450 млрд руб. Доля рынка, занимаемая МКБ по результатам первого полугодия, составляет более 11%.