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Спецпроекты

Резидент «Сколково» представил платформу для разработки лекарств против COVID-19

Бизнес
, Текст: Эльяс Касми

Научно-исследовательский институт ХимРар, резидент Кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», создал платформу для разработки инновационных лекарственных препаратов против новой коронавирусной инфекции. Компания предлагает потенциальным партнерам воспользоваться платформой и приглашает международные компании к сотрудничеству по поиску решений для лечения COVID-19.

С начала пандемии COVID-19 НИИ ХимРар разработал и провел тестирование более десяти потенциально активных противовирусных лекарственных кандидатов. Сейчас компания расширила анти-COVID направление и представила платформу для разработки инновационных препаратов.

Платформа обеспечивает разработку готового доклинического кандидата с нуля всего за несколько месяцев. Преимуществами платформы являются полнота предложенных противовирусных моделей и скорость выполнения работ за счет доступной день в день библиотеки соединений.

В состав платформы входят: библиотека потенциальных противовирусных молекул (13 тыс. соединений), СРЕ тестирование с вирусом SARS-CoV-2, протеазные тесты (3CL и PLpro), Полимеразные тесты (RdRp), спайк исследование (ACE2-S1); исследование противовирусной активности будущего кандидата на хомяках; фармакокинетические исследования (ADME, инвитро и инвиво тесты), а также услуги по медико-химической оптимизации.

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