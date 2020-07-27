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Выручка Dassault Systèmes за II квартал 2020 года выросла на 10%

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Dassault Systèmes выпустила финансовый отчет за 2 квартал и 1 полугодие 2020 года:

Показатели операционной прибыли и прибыли на акцию за 2 квартал, рассчитанные не по МСФО достигли значений, указанных в оптимистичном прогнозе, что отражает высокие показатели операционной деятельности.

Выручка компании в постоянной валюте за 2 квартал 2020 года и по МСФО, и не по МСФО выросла на 10% (по сравнению с результатами за аналогичный период 2019 года); выручка от возобновляемой подписки на ПО выросла на 30% на фоне завершения поглощения Medidata и роста в сфере медико-биологических наук, а также в инновационном и промышленном секторах.

Выручка от продаж ПО выросла на 12% (как по МСФО, так и не по МСФО) за 2 квартал 2020 года;

Выручка компании за 1 полугодие 2020 года по МСФО выросла на 14%, в то время как выручка от продаж ПО на 15% соответственно.

Поток денежных средств от операционной деятельности за 2 квартал 2020 года составил 397 млн евро, а за 1 полугодие – 855 млн евро.

Поглощение Medidata позволило продемонстрировать двузначный рост выручки и значительный рост операционной прибыли за 1 полугодие (оба показателя не по МСФО) в сравнении c аналогичным периодом 2019 года.

Приобретение компании Proxem, специализирующейся на семантической обработке текстовых данных с использованием ИИ, значительно расширило предложениеDassault Systèmes в сфере коллективной обработки данных.

Программа финансового развития на 2020 финансовый год, основная цель которой – достичь прибыли на акцию в интервале 3,70-3,75 евро (в сравнении с 3,65 евро в 2019 финансовом году), остаётся неизменной.



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