Стартап из Минска PandaDoc привлек $30 миллионов на американском рынке

Портфельный проект TMT Investments PandaDoc привлек $30 млн.

Лид-инвестором раунда стал One Peak Partners. В числе других инвесторов выступили: венчурный фонд Microsoft (M12), Savano Capital Partners, Rembrandt Venture Partners и ЕБРР.

Бывший главный операционный директор RingCentral, предприниматель и бизнес-ангел Дэвид Сайпс, не только участвовал в этом раунде в качестве инвестора, но и присоединился к совету директоров PandaDoc.

PandaDoc – комплексное программное обеспечение для автоматизации документооборота. Сервис является лидером в области быстрорастущих категорий программного обеспечения деловых предложений, контрактов и электронных подписей.

G2 оценивает PandaDoc как лидера в области автоматизации деловых предложений и программного обеспечения для управления контрактами. В марте PandaDoc запустил бесплатный продукт для электронных подписей, который позволил компании совершить прорыв на рынке, размером более чем $25 млрд, впервые представленном Docusign и Adobe Sign. С момента выпуска нового продукта для электронных подписей, PandaDoc поднялся на четвертое место в рейтинге G2 по электронным подписям.

Основатели сервиса – выходцы из Белоруссии Микита Микадо и Сергей Борисюк.

«Команда Pandadoc обладает уникальной способностью создавать продукты, которые становятся лидерами на американском рынке автоматизации документооборота компаний. Рынок этот составляет десятки миллиардов долларов. Новый раунд поможет команде упрочить свое лидерство, а также активно развиваться в сегменте электронных подписей», – сказал Артем Инютин, соучредитель и управляющий партнер TMT Investments.