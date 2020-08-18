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«Смарт Дельта Системс» выступила с заявлением по поводу ареста гендиректора Алексея Черноусова

Бизнес Законодательство Кадры

Басманный суд города Москвы отправил в СИЗО генерального директора компании «Смарт Дельта Системс» Алексея Черноусова 23 июля 2020 г. Его подозревают в пособничестве в растрате бюджетных средств в рамках выполнения программы модернизации здравоохранения Тульской области. 17 августа 2020 г. Московский городской суд оставил в силе постановление Басманного суда.

«Хотим заверить, что сложившаяся ситуация никак не повлияет на поставки наших медицинских информационных систем и не скажется на текущей деятельности компании. Продажи и поддержка осуществляются дилерами компании («Программы и технологии», «Медис плюс», «Мединфотех», «Айти Системс», «Смарт-софт»). Все обязательства перед клиентами будут выполнены в оговоренные сроки.

Сожалеем и не понимаем, чем руководствовался суд, оставляя под арестом предпринимателя, который не скрывался от следствия и всячески содействовал всем следственным мероприятиям. Поэтому защита собирается обжаловать судебное постановление в кассационной инстанции суда.

Считаем сам факт возбуждения уголовного дела против Алексея Черноусова необоснованным. Все обязательства по Госконтракту №2013-1 выполнены в полном объёме, что подтверждается заявлением госзаказчика следствию и подписанными актами приёма работ. Региональная информационная система здравоохранения Тульской области, созданная на основе наших решений, является одной из лучших среди других регионов в стране и успешно функционирует. Именно поэтому в Тульскую область приезжают делегации из других регионов для изучения и перенимания передового опыта», – сказал Степан Лебеденко, директор по региональному развитию «Смарт Дельта Системс».

«В деле вообще отсутствуют какие-либо доказательства того, что Алексей Черноусов вступил в сговор с кем-либо из представителей заказчика: нет ни показаний свидетелей, ни данных оперативно-розыскных мероприятий. Следствие опирается на заключение экспертизы, которую уже опровергли независимые эксперты», – отметил Олег Никуленко, адвокат Алексея Черноусова.

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