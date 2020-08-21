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Rambler Group усиливает борьбу с пиратством

Бизнес Законодательство

Rambler Group вступила в AAPA (Audiovisual Anti-Piracy Alliance) – международный альянс, объединяющий компании, которые содействуют охране аудиовизуальных сервисов, технологий и каналов дистрибуции контента. Rambler Group в рамках партнерства с AAPA будет участвовать в развитии международного законодательства в сфере борьбы с пиратством и мониторинга пиратских ресурсов, обмене информации о них, блокировке на территории различных стран-участниц альянса, а также своевременно принимать меры по пресечению противоправной деятельности.

В AAPA входят крупнейшие вещатели со всего мира, а также высшие футбольные лиги Европы. Партнерами альянса являются Европол – полицейская служба Европейского союза, расположенная в Гааге, EUIPO (European Union Intellectual Property Office) – ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности и Интерпол – крупнейшая в мире международная полицейская организация.

Михаил Гершкович, руководитель спортивных проектов Rambler Group, сказал: «Вступление Rambler Group в AAPA, одну из крупнейший международных антипиратских организаций, – значимый шаг для нашей компании и всего российского сообщества в части охраны прав на интеллектуальную собственность и борьбы с пиратством. Координация усилий с нашими зарубежными коллегами позволит нам еще более эффективно противодействовать видеопиратству, участвовать в создании новых законодательных инициатив и представлять наши интересы на международном уровне, а также более эффективно находить и блокировать пиратский контент, в частности, нелегальные трансляции матчей Английской Премьер-лиги».

Шила Касселс (Sheila Cassells), исполнительный директор AAPA, сказала: «Мы рады приветствовать Rambler Group в качестве нового члена растущего альянса. Это первый участник AAPA из России, и мы считаем, что его участие усилит наши возможности в борьбе с пиратством на международном уровне. Rambler Group продемонстрировала, что располагает всеми необходимыми инструментами и ресурсами для этой борьбы, и мы уверены, что она внесет большой вклад в развитие AAPA».

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