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Cisco анонсировала планы по приобретению компании BabbleLabs

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Cisco анонсировала намерение приобрести компанию BabbleLabs, Inc., расположенную в г. Кэмпбелл (Campbell), штат Калифорния. Для повышения качества приложений для совместной работы и общения BabbleLabs использует продвинутые технологии на базе искусственного интеллекта (ИИ), позволяющие выделять речь на фоне нежелательных шумов.

Не ограничиваясь существующими решениями шумоподавления, BabbleLabs обеспечивает выделение речи из фонового шума; устранение фонового шума в реальном времени; повышение качества речи для улучшения общения, независимо от языка.

По данным глобального исследования Cisco о будущем рабочих процессов, 98% опрошенных заявили, что при работе из дома их раздражают различные отвлекающие факторы. Два из пяти таких факторов относятся к фоновым шумам на стороне как других участников конференций, так и самого работника.

С приобретением BabbleLabs Cisco внедрит нативные функции шумоподавления во все решения своего портфолио совместной работы. Первоначально Cisco сосредоточится на применении технологий BabbleLabs для обеспечения максимального качества звучания для пользователей Webex Meetings, которые при этом могут подключаться как в конференц-зале, так и с помощью мобильного устройства. Не будем забывать, что первоклассный пользовательский опыт прежде всего подразумевает безопасность. BabbleLabs поддерживает стратегию Cisco касательно безопасной и конфиденциальной совместной работы, обрабатывая весь сигнал там, где находится источник шума, т.е. на клиентской стороне. Таким образом, BabbleLabs соответствует строгим политикам обработки данных, которые лежат в основе принципиального подхода Cisco к безопасности как неотъемлемой части любой системы.

«Качество проведения встречи начинается с качества звучания, — сказал Джиту Пател (Jeetu Patel), старший вице-президент Cisco и генеральный менеджер бизнес-группы безопасности и приложений. — Мы рады приходу квалифицированных специалистов BabbleLabs. Благодаря созданной ими технологии наши заказчики получат еще одну важную инновацию — автоматическое подавление нежелательного шума, что еще больше повысит качество общения для участников встреч Webex».

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Джиту Пател (Jeetu Patel), старший вице-президент Cisco

«Мы чрезвычайно рады стать частью Cisco и группы совместной работы, — сказал Крис Роуэн (Chris Rowen), генеральный директор и сооснователь BabbleLabs. — Специалисты Cisco разделяют наши взгляды на речь как основу общения и совместной работы. Платформа Cisco Collaboration позволит быстро масштабировать нашу уникальную технологию повышения качества речи на сотни миллионов пользователей Webex».

Закрытие сделки планируется на первый квартал 2021 финансового года Cisco при выполнении обычных условий закрытия сделок и получении необходимых одобрений регулятора. По завершении транзакции специалисты BabbleLabs вольются в группу совместной работы Cisco Collaboration Group под руководством вице-президента и генерального менеджера Джаведа Хана (Javed Khan), которая входит в состав бизнес-группы безопасности и приложений компании Cisco, возглавляемой Джиту Пателем.

Приобретение компании BabbleLabs проходит в рамках политики Cisco по инвестициям в ИИ-технологии и специалистов, проводимой последние три года и рассчитанной на повышение интеллекта, безопасности, эффективности и продуктивности решений для совместной работы. Cisco уделяет огромное внимание каждому этапу работы и совещаний. Это рассылка информации об участниках, возможность увидеть уже подключившихся участников и другие возможности до встречи, оптимизация аудио и видео, применение размытых или собственных фонов в любой ОС, бесконтактный обмен идеями и файлами, автоматическое составление протоколов, транскрибирование и т.п. во время встречи, а также автоматическая рассылка протоколов и оговоренных намеченных мероприятий по окончании встречи.

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