Организация среды общих данных для коллективной работы на платформе ProjectWise 365
Узнайте, как повысить эффективность реализации комплексных инфраструктурных проектов!
Спикер: Николай Коробецкий
Менеджер по работе с клиентами
Дата: 9 сентября 2020
Время: 11:00 МСК
Сегодня команды разрознены, появляются новые парадигмы работы, а надежды на выполнение высококачественных проектов в установленные сроки и в рамках бюджета остаются.
Многие компании отмечают, что организация среды общих данных при реализации комплексных инфраструктурных проектов уже не носит рекомендательный характер, а является необходимостью, которая позволяет обеспечить им долговечность и устойчивость бизнеса.
Приглашаем вас принять участие в вебинаре, где мы обсудим последствия этой пандемии, проблемы, с которыми мы все сталкиваемся, и то, как бороться и «укреплять иммунитет» с помощью цифровой трансформации. Участие в вебинаре бесплатное.
Также на вебинаре мы затронем следующие вопросы:
- Преимущества технологий автоматизации централизованно управляемых проектов вне зависимости от размеров и инструментов, используемых для создания BIM моделей;
- Как среда общих данных позволяет адаптировать стратегии и бизнес-модели, которые обеспечивают реализацию проекта в рамках бюджета и в срок;
- Как в реальном времени получать автоматизированные информационные отчеты по прошлому, настоящему и будущему реализуемых проектов.