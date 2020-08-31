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Организация среды общих данных для коллективной работы на платформе ProjectWise 365

Бизнес Маркет

Узнайте, как повысить эффективность реализации комплексных инфраструктурных проектов!

korobetsky.pngСпикер: Николай Коробецкий
Менеджер по работе с клиентами
Дата: 9 сентября 2020
Время: 11:00 МСК




Сегодня команды разрознены, появляются новые парадигмы работы, а надежды на выполнение высококачественных проектов в установленные сроки и в рамках бюджета остаются.

Многие компании отмечают, что организация среды общих данных при реализации комплексных инфраструктурных проектов уже не носит рекомендательный характер, а является необходимостью, которая позволяет обеспечить им долговечность и устойчивость бизнеса.

Приглашаем вас принять участие в вебинаре, где мы обсудим последствия этой пандемии, проблемы, с которыми мы все сталкиваемся, и то, как бороться и «укреплять иммунитет» с помощью цифровой трансформации. Участие в вебинаре бесплатное.

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Также на вебинаре мы затронем следующие вопросы:

  • Преимущества технологий автоматизации централизованно управляемых проектов вне зависимости от размеров и инструментов, используемых для создания BIM моделей;
  • Как среда общих данных позволяет адаптировать стратегии и бизнес-модели, которые обеспечивают реализацию проекта в рамках бюджета и в срок;
  • Как в реальном времени получать автоматизированные информационные отчеты по прошлому, настоящему и будущему реализуемых проектов.

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