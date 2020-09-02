Х5, «Билайн», «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff в рамках RITA запускают отбор стартапов в Европе

RITA (Retail Innovation Tech Alliance), в составе Х5 Retail Group, «Билайн», группы «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff, выходит на международный уровень и запускает второй отбор стартапов в Европе и США. Оператором скаутинга выступил крупнейший европейский акселератор Lafayette Plug and Play (LP&P).

Lafayette Plug&Play — европейский бизнес-акселератор с хабами во всех ключевых точках мира, что обеспечивает альянсу более высокий инновационный потенциал при работе со стартапами. Для партнёров RITA поиск стартапов будет проходить в хабах Plug&Play в Испании, Франции, Германии и Кремниевой Долины. Первоначальный скаутинг будет проводиться LP&P из собственного пула. При этом российские стартапы тоже могут принять участие во втором этапе отбора, подав заявку сайте RITA.

Во втором отборе технологических проектов смогут принять участие стартапы на стадии готового продукта или MVP. Решения команд должны быть направлены на улучшение взаимоотношений с покупателем, развитие дистанционной поддержки онлайн-продаж, повышение эффективности бизнес-процессов в офлайн-торговле, при доставке и сборке заказов, при транспортировке товаров. Кроме того, в отборе могут принять участие решения в области рекламных и маркетинговых технологий, домашних мобильных развлечений, финансовых технологий и автоматического дизайна интерьеров.

По результатам второго отбора RITA и LP&P будут объявлены 15 стартапов, которые получат возможность доработать MVP и проверить работоспособность технологии, запустить пилот и реализовать свой проект для миллионов клиентов и в тысячах торговых точек. Финал deal flow сессии RITA пройдет в формате онлайн питч-сессии. У каждой команды будет возможность презентовать свои решения перед всеми партнёрами альянса.

По результатам первого отбора стартапов, завершившегося в апреле 2020 г., было получено 395 заявок из 17 стран. Количество команд, желающих принять участие в программе, в четыре раза превысило планируемые объемы. 15 стартапов вышли в финал и приняли участие в онлайн deal flow сессии с экспертами RITA. Сейчас партнёры совместно со стартапами прорабатывают проектные решения для запуска около 30 пилотов с бизнес-подразделениями компаний. Оператором скаутинга на территории России и СНГ выступила компания GoTech Innovation.