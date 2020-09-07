«ЭР-Телеком» стал партнером Федерации регби России

«ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес») подписал партнерское соглашение с Федерацией регби России.

В рамках договоренностей компания получила статус «Официальный спонсор» всех мероприятий, проходящих до конца января 2021 г. под эгидой организации, включая главное событие – «Итоги года 2020». Цель партнерства - развитие и популяризация регби в нашей стране.

«Нам близки амбициозные задачи, стоящие перед Федерацией. Приятно быть причастными к развитию в России этой мужественной и зрелищной игры», – отметил президент «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев, являющийся членом попечительского совета при федерации. «Надеюсь, наша поддержка поможет российским регбистам побеждать».

«Сотрудничество с одним из лидеров телекоммуникационного рынка России – компанией «ЭР-Телеком Холдинг» - это хороший знак для представителей «новой экономики», показатель, что российское регби находится на подъеме и динамично двигается вперед, что это тот вид спорта, у которого большое будущее», – отметил генеральный директор – председатель правления федерации регби России Станислав Дружинин.