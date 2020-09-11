Правительство Оренбургской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев в формате видеоконференции подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий.

Соглашение предусматривает развитие и укрепление взаимодействия сторон в области информационных технологий, создание организационных и технологических условий сотрудничества, обмен опытом, знаниями, технологической и методологической информацией для формирования эффективной системы государственного управления.

Сотрудничество в рамках соглашения позволит задействовать уникальный опыт сторон и компетенции в сфере государственного управления для стандартизации, унификации и оптимизации процессов финансово-хозяйственной и отраслевой деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления Оренбургской области и подведомственных им учреждений.

«У компании "1С" больше 50 компаний-партнеров на территории Оренбургской области – продукты "1С" использует большая часть технологически продвинутых предприятий. Сотрудничество с лидером ИТ-отрасли России предоставляет региону возможности применения лучших цифровых решений», – отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«У фирмы "1С" есть опыт успешной реализации систем регионального масштаба на платформе "1С:Предприятие". Такие системы позволяют повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности, добиться значительной экономии бюджетных средств. Рассчитываем, что сотрудничество в рамках соглашения позволит использовать этот опыт для совершенствования системы государственного управления Оренбургской области и сделать наши продукты еще лучше», – отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.