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В «Сколково» открылся цифровой офис «Магнита»

Бизнес Ритейл Розница

В «Сколково» состоялось открытие цифрового офиса компании «Магнит». В мероприятии приняли участие старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем и заместитель генерального директора, исполнительный директор компании «Магнит» Флориан Янсен.

В «Сколково» будут работать около 100 сотрудников «Магнита» из Москвы и регионов России. Это ИТ-специалисты в направлениях ERP, Big Data, поиска инноваций и запуска новых технологий. На первом этапе ключевые задачи офиса - внедрение решений SAP для ускорения цифровой трансформации и оптимизации бизнес-процессов компании. Ожидается, что эффект от внедрения SAP будет исчисляться миллиардами рублей.

Открытие цифрового офиса позволит «Магниту» существенно повысить экспертизу в ИТ, получить доступ к новым технологиям и стать одним из лидеров отрасли по запуску и эффективному использованию передовых решений в традиционной рознице и e-commerce.

Кроме того, офис будет работать со стартапами, пилотировать новые технологии, оценивать результаты тестов и перспективы внедрения.

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково», сказал: «Мы начали развивать центр технологий для ритейла в ИТ-кластере более двух лет назад, поскольку интерес отрасли к инновациям был очевиден. Тогда внутри фонда было около ста релевантных для ритейла проектов. Компания “Магнит” первой заинтересовалась нашей инициативой и провела пилоты с несколькими стартапами. А сегодня произошло значимое событие – открытие цифрового офиса “Магнита”. Надеемся, что компания станет полноценным участником экосистемы “Сколково”. А мы со своей стороны готовы фокусно поддерживать проекты, заинтересовавшие нашего партнера. Сейчас компаний, работающих по направлению “Ритейл”, у нас уже более 600».

Флориан Янсен, заместитель генерального директора, исполнительный директор розничной сети «Магнит», отметил: «Открытие офиса — возможность привлечь высококлассные кадры для трансформации и адаптации цифровой среды компании к актуальным задачам, использовать инфраструктуру и услуги технопарка. Это позволит эффективно поддержать развитие нашей сети в разных направлениях, гибче реагировать на запросы бизнеса и покупателей. Мы работаем в одной из самых быстрорастущих отраслей и хотим быть лучшими для своих клиентов, без создания крепкого цифрового фундамента предложить им новые сервисы и опции невозможно».

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